Preço de um mesmo ovo de Páscoa varia até R$ 28 em bairros de Fortaleza, indica pesquisa do Procon

O preço do chocolate na páscoa de 2022 em Fortaleza pode variar acima de 100% mesmo entre produtos da mesma marca, segundo pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) divulgada nesta sexta-feira (8).

Em se tratando do ovo de chocolate, a variação de um produto da mesma marca chega a 104% na Capital. Segundo o Procon, um produto de 150 gramas foi encontrado por R$ 26,99, no bairro Parreão, enquanto que o mesmo item custa R$ 54,99, na Maraponga.

A diferença de preço da caixa de chocolate também é considerável em alguns bairros. O valor de um item de 250 gramas foi visto por R$ 7,95, no bairro José de Alencar, enquanto que na Jacarecanga o mesmo produto estava por R$ 14,59, uma diferença de 84%.

Maior variação entre ovos

Legenda: Maior variação entre ovos de chocolate Foto: Reprodução

O levantamento coletou preços de 49 tipos de ovos e caixas de chocolate, entre tradicionais e infantis, no período de 28 de março a 07 de abril. Também foram pesquisados preços de ingredientes para a fabricação caseira de produtos para a Páscoa.

Legenda: Variação entre as caixas de chocolate chega a 84% em Fortaleza Foto: Reprodução Procon Fortaleza

Ovos infantis

Entre os ovos de chocolate infantis, a pesquisa identificou diferença de preços de até 40% em três produtos, que variam, igualmente, de R$ 44,90 a R$ 62,90.



Ingredientes para a fabricação caseira de ovos de chocolate também foram alvo da pesquisa. Entre os itens, o preço do chocolate granulado, de 80g, pode ser comprado de R$ 4,35 a R$ 9,89, conferindo uma diferença de 127% no mesmo produto, da mesma marca.

Veja dicas do Procon Fortaleza na hora das compras de páscoa

Pesquise preços e a qualidade dos produtos. Ovos de páscoa caseiros podem ser uma boa opção para economizar.

Uma boa opção é dar preferência a compras em aplicativos dos supermercados e atacados, o que pode representar uma economia.

Se houver divergência de preços entre o valor anunciado com o registrado no caixa, o consumidor deve pagar sempre o menor valor.

Fique atento às informações detalhadas sobre data de validade do produto, peso e composição. A embalagem deve estar em boas condições de armazenamento, verificando se não há amassados ou furos que podem contaminar o produto.

Brinquedos devem estar certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) ou ainda pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq), além de serem compatíveis com a idade da criança.

Ovos de chocolate importados devem trazer, no rótulo, a tradução em português.

Não pode haver exigência mínima na compra de ovos de chocolates, bem como em outros produtos.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE