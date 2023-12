Preço de produtos das ceias de Natal e Réveillon pode variar até 180% em Fortaleza

A diferença de preços dos produtos mais procurados para as ceias de Natal e Réveillon em Fortaleza pode chegar a 180%, segundo pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon), divulgada nesta terça-feira (19).

Comparados os locais mais baratos com os mais caros, a maior variação foi identificada no quilograma de frutas cristalizadas, encontrado por R$ 19,99 no bairro Jangurussu (Regional 9) a R$ 56 no Monte Castelo (Regional 3).

Conforme o Procon Fortaleza, as farofas prontas, azeitonas, panetones e os tradicionais peru e chester também estão entre os produtos que mais apresentam variações de preços.

Veja também

O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 15 de dezembro, nas 12 regionais de Fortaleza, e traz ainda preços de 59 produtos, entre queijos, panetones, vinhos e espumantes, bem como as tradicionais carnes de aves, suínos e peixes.

>> Veja a pesquisa completa

Carnes

O levantamento aponta ainda que bacalhau, pernil, ave chester e peru são as carnes que mais variam de preços nos supermercados de Fortaleza. O quilo do bacalhau, por exemplo, foi encontrado na Maraponga por R$ 124,89, e por R$ 229,90 no Meireles — uma variação de 84,08%.

Já o quilo do pernil desossado é vendido a R$ 20,99 no Jangurussu, enquanto é encontrado por R$ 37,90 no Passaré — uma diferença de 80,56%.

Entre os espumantes, o preço do mesmo produto com a mesma marca pode variar até 77,72%, custando R$ 66,28 (garrafa de 750ml), na Maraponga, enquanto a mesma marca, na Messejana, foi vista a R$ 117,79, segundo a pesquisa. Mas se a escolha for uma garrafa de vinho, o produto de 750ml, da mesma marca, pode variar até 92,12%, indo de R$ 4,79, no Edson Queiroz, a R$ 14,39, no Jacarecanga.