Prazo para receber até R$ 15 em cashback da conta de energia é prorrogado

A campanha de cashback que permite que cearenses recebam de volta até R$ 15 do valor da fatura da Enel Ceará em pagamentos pelo aplicativo PicPay foi prorrogada para até o dia 15 de agosto.

Pela primeira vez, o programa é válido para pagamentos no cartão de crédito. O benefício recebido varia conforme o valor da conta de energia e pode chegar a 40%, mas sem ultrapassar o limite de R$ 15.

Após a primeira etapa do programa, o benefício vale para pagamentos realizados entre 1º de julho e 15 de agosto deste ano.

Pelo aplicativo, também é possível realizar o pagamento do valor da fatura em até 12 vezes, com cashback de, no máximo, 20%.

"Com isso, trazemos mais um serviço que facilita o pagamento da conta de luz, evitando que o consumidor tenha que se deslocar", ressalta Marcia Roque, diretora de Mercado da Enel Brasil.

Como participar?

O consumidor deve ter o aplicativo do PicPay instalado no celular e criar uma conta ou acessar caso já tenha, para aderir à campanha.

O aplicativo permite o pagamento tanto das contas físicas quanto digitais, por meio da leitura do código de barras.

O benefício do cashback vale a todos os clientes da Enel, estejam com contas atrasadas ou não, que pagarem a fatura de energia pela primeira vez no app da empresa com o cartão de crédito.

Para saber mais informações sobre o regulamento da parceria, o cliente pode acessar o site da distribuidora.

Em caso de dúvidas sobre as funcionalidades do aplicativo PicPay ou valor do cashback e informações sobre taxas do cartão de crédito nessa operação, acesse o app PicPay, menu “ajustes”, opções “Geral” e “Precisa de Ajuda?”