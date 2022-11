Prazo de recadastramento do Auxílio Brasil acaba nesta sexta (11); veja como e onde fazer

Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) tem até esta sexta-feira (11) para atualizar os dados cadastrais dos programas sociais do Governo Federal. Beneficiários que não efetuarem a atualização terão os benefícios suspensos.

Pessoas que perderam o prazo, terão os benefícios bloqueados nos próximos dois pagamentos, e caso as informações não sejam regularizadas até o terceiro pagamento, o benefício será cancelado.

Outros benefícios que podem ser prejudicados caso não haja a regularização são o vale-gás, a Tarifa Social de Energia Elétrica, o ID Jovem, a Carteira do Idoso, e os programas Casa Verde e Amarela e Bolsa Verde.

Conforme o Ministério da Cidadania informa, até o momento foram convocadas 798,8 mil famílias para a revisão cadastral. Destas, 234,4 mil são beneficiárias do Auxílio Brasil.

Ainda segundo o ministério, o cidadão pode fazer o recadastramento pelo aplicativo ou pelo site do CadÚnico, no link “Atualização por confirmação”, se não tiver ocorrido alguma mudança no cadastro. Entretanto, se a renda, a composição familiar ou enderenço mudaram, é obrigatório ir ao atendimento presencial.

Atualização dos dados Pessoas que se inscrevem no Cadastro Único se comprometem a atualizar os dados sempre que houver mudanças nas características da família (morte de alguém, nascimento, separação ou casamento), mudanças de domicílios a cada dois anos também estão inclusos. O Cidadão deve buscar o CRAS mais próximo para atualizar seus dados. Mas o poder público, por meio do governo federal ou municipal, também pode convocar os beneficiários, por meio de cartas, extratos ou telefonemas, para realizar a atualização. Veja, abaixo, a documentação necessária: Para o Responsável Familiar (RF): o CPF, de preferência, ou Título de Eleitor. Somente as famílias indígenas e quilombolas são dispensadas dessa obrigatoriedade e podem apresentar qualquer outro documento. Para as demais pessoas da família: o RF deve apresentar pelo menos um dos documentos abaixo para cada componente familiar: CPF, de preferência; ou

Certidão de Nascimento; ou

Certidão de Casamento; ou

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI) – para indígenas que possuem apenas esse documento; ou

Carteira de Identidade - Registro Geral de Identificação (RG);

Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou

Título de Eleitor. Endereços dos Cras em Fortaleza: Rua Cândido Castelo Branco , 00,Próximo à Fábrica Grendene, Barra do Ceará;

Centro de Referência da Assistência Social - (CRAS) - Rua Professor Luís Costa, 142, Mucuripe;

Rua General Costa Matos, 08, Pirambu;

Rua Sabino Monte, 4506, São João do Tauape;

Conjunto Castelo Branco , 00,Quadra F, Presidente Kennedy;

Rua dos Estados, 789, Bela Vista;

Rua Visconde de Cauipe, 200, João XXIII;

Rua Cândido Maia, 245, Antônio Bezerra;

Rua Pio Saraiva, 335, Quintino Cunha;

Rua do Avião, 00, Próximo à Praça da Lagoa do Opaia, Vila União;

Rua Inácio Parente, 100, Serrinha;

Avenida João Pessoa, 4474, Damas;

Rua Humberto Lomeu, 1130, Granja Portugal;

Rua Coronel João Correia, 00, Bom Jardim;

Avenida Waldir Diogo, 840, Mondubim;

Avenida I , 340,3º Etapa, Conjunto Ceará;

Rua 103, 195, Conjunto Esperança;

Avenida Castelo de Castro, 09, Jangurussu;

Avenida Alberto Craveiro , 1480, Boa Vista;

Rua Major Otacílio, 61, Jardim das Oliveiras. Como acessar a plataforma

Para ter acesso à plataforma de solicitação de programas e recadastramentos, como também, demais serviços do governo federal, é necessário criar o cadastro no site Gov.br. Depois do acesso, basta colocar o CPF e preencher as informações que serão solicitadas.

Após esse passo, a pessoa terá como realizar o pré-cadastro e atualização cadastral por confirmação pelo site ou aplicativo do governo federal.

Quem optar por realizar o pré-cadastro pelo aplicativo ou pela web, terá 120 dias para comparecer a um posto de atendimento para complementar os demais dados, como escolaridade, trabalho e remuneração.

O aplicativo ou a versão web também permite consultar dados como o Número de Identificação Social (NIS), código familiar, situação cadastral, data da última atualização e data-limite para uma nova atualização cadastral. Também serão exibidos os dados do domicílio, da família e de identificação do responsável pela unidade familiar e dos demais integrantes.

