Prazo de pagamento do IPTU 2022 com 8% de desconto termina hoje (7); veja como emitir boleto

Os contribuintes de Fortaleza têm até essa segunda-feira (7/02) para fazer o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2022 com 8% de desconto. Esse abatimento só vale para cota única.

Após esse prazo, os descontos serão de 6% e 4%, em março e abril, respectivamente. Os boletos vão para as residências. No entanto, é possível imprimi-lo no site da Secretaria de Finanças (Sefin).

Segundo a pasta, o IPTU 2022 não sofreu nenhum reajuste na alíquota, mas houve a correção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), conforme previsto em lei.

Este ano, o Imposto em Fortaleza alcança um total de 801.116 imóveis da Cidade. Deste total, 139.772 imóveis estarão isentos do pagamento do IPTU, o que beneficia, principalmente, os imóveis com valor de até R$ 83.518,51.

Veja os descontos para pagamento em cota única:

Vencimento em 7 de fevereiro: 8%

Vencimento em 5 de março: 6%

Vencimento em 5 de abril: 4%

Como fica o IPTU parcelado

O contribuinte que optar pelo parcelamento, poderá fazê-lo até 11 vezes, devendo cada parcela ter o valor mínimo de R$ 68,14. No entanto, não há descontos para essa forma de pagamento

O código de barras para pagamento da primeira parcela acompanha o boleto já enviado via Correios.A Secretaria das Finanças disponibiliza em seu site os principais serviços, informações e formulários relativos ao IPTU 2022.

Na página virtual, é possível imprimir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) nas opções “Cota Única”, “Parcela” ou “Carnê”.

Como ser atendido na Sefin

A Sefin está realiza o atendimento por meio dos canais Fale com a Sefin e Guichê Virtual, disponíveis no site da Sefin.

Em caso de necessidade de atendimento presencial, deverá ser feito o agendamento no site. Os núcleos disponíveis são sede da Sefin, no Centro, além do Shopping Del Paseo e ndos Vapt-Vupt de Messejana e do Antônio Bezerra.

