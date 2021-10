Porto de Fortaleza confirma parceria com a Argentina para elevar movimentação de cargas

O Porto de Fortaleza confirmou uma parceria com o governo da Argentina para oferecer os serviços de movimentação de carga através do terminal no Ceará.

A informação foi confirmada pela Companhia Docas do Ceará (CDC), administradora do terminal na capital cearense, que assinou um memorando de entendimento com o embaixador da Argentina, Daniel Scioli.

A parceria já havia sido antecipada pela diretora-presidente da CDC em uma entrevista exclusiva para o projeto Diálogo Econômico do Diário do Nordeste.

O documento ainda contou com a assinatura da diretora-presidente da CDC, Mayhara Chaves, e do chefe da Seção Econômica e Comercial da Argentina, Rodrigo Bardoneschi, e o cônsul-adjunto em Recife, Patrício Kingsland.

A parceria deverá focar na oferta de melhores condições às empresas argentinas em movimentar cargas por meio da Companhia Docas do Ceará e tem a vigência de dois anos. O acordo ainda pode ser prorrogado por mais dois anos.

"Estamos à disposição para poder negociar também e muito contente com a assinatura deste memorando. E que venham muitos frutos", disse Mayhara Chaves.