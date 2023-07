Plataforma IQ Option possibilita investimentos no mercado financeiro

Segmento que atrai novos interessados a cada dia, o mercado financeiro oferece diversas ferramentas para ser explorado. Em busca de proporcionar a oportunidade para um público mais amplo a realizar investimentos variados, a plataforma IQ Option conta com opções que facilitam o dia a dia de quem vai iniciar nesse mercado, mesmo com pouco dinheiro.

Conheça algumas das facilidades proporcionadas pela IQ Option.

Negociar com depósito mínimo baixo

Em algumas corretoras de investimento, o limite mínimo de depósito pode ser de centenas ou, às vezes, milhares de dólares. No caso da IQ Option, o depósito mínimo é de US$ 10 ou R$ 60, enquanto o investimento mínimo é de US$ 1.

Os pequenos investimentos são uma recomendação da empresa para que os clientes entendam como serão as eventuais perdas e ganhos durante as transações.



Praticar na conta de demonstração

Como forma de garantir experiência para os usuários, a plataforma possui uma conta de demonstração, que funciona como um campo de treinamento. A conta é gratuita, possui US$ 10.000 disponíveis e não tem tempo de expiração, além de poder ser recarregada a qualquer momento.

Usar alavancagem

A IQ Option é executada em um mecanismo com margem. Isso significa que as negociações podem ser feitas com fundos extras emprestados da corretora. Essa prática é conhecida como alavancagem.

Dessa forma, os clientes podem entrar no mercado com valores de investimento em nível quase profissional, o que auxilia a obter lucros mais altos. Ao mesmo tempo, a margem de negociação é mais arriscada, pois as perdas também seriam maiores.

Diferença entre negociação com margem e negociação padrão



Dentro da negociação com margem, cada dólar investido será multiplicado por determinada fração emprestada da corretora. Por exemplo: em um investimento de US$ 1 com alavancagem de 1:50, o valor negociável será de US$50.

Para garantir a negociação, a corretora congelará um valor pré-acordado (margem) na conta do cliente. O valor mínimo da margem para cada negociação é de 0,2%. A plataforma calcula o valor automaticamente.

Na negociação com margem, o tamanho do investimento é medido em lots, como na explicação a seguir.

1 lot = 100.000 unidades da moeda base

Minilot (0,1 lot) = 10.000 unidades

Microlot (0,01 lot) = 1.000 unidades

Nanolot (0,001 lot) = 100 unidades

Por exemplo, se o usuário comprar um nanolot de EUR/USD a 1,1630, isso significa que estará comprando 100 EUR por 1,1630 X 100 = 116,3 USD por lot.

Na negociação com margem, outro termo relevante é o ponto, conhecido como pip. Um pip significa o quarto dígito após a vírgula no preço do ativo. Ele mostra o custo da menor variação no preço.

Facilidade para realizar o gerenciamento de riscos

No momento de realizar investimentos no mercado, não é indicado arriscar mais de 1% do capital em cada negociação, como forma de reduzir eventuais perdas durante as transações.

Para controlar os investimentos, a IQ Option conta com duas ordens para as negociações:

Stop-loss . Fecha automaticamente uma negociação a um preço predeterminado, desta forma, o usuário não perde mais do que pode pagar.

. Fecha automaticamente uma negociação a um preço predeterminado, desta forma, o usuário não perde mais do que pode pagar. Take-profit. Ordem semelhante que fechará automaticamente a negociação assim que ela atingir um nível predeterminado de lucro.

Diversidade de investimentos

Por meio da IQ Option, os clientes têm a opção de espalhar os investimentos em diferentes classes de ativo e setores do mercado, o que possibilita equilibrar negociações caso uma dê errado.



Entre as opções de investimento estão Forex, ações, metais e fundos negociados em bolsa.

Opções Binárias - Opções “tudo ou nada” de moedas e ações

Opções “tudo ou nada” de moedas e ações Opções Digitais - Opções com maior potencial de lucro (até 900%)

Opções com maior potencial de lucro (até 900%) CFD de Forex - Mais de 30 pares de moedas

- Mais de 30 pares de moedas CFDs de ações - Ações de quase 200 grandes empresas globais

Ações de quase 200 grandes empresas globais CFDs de commodities - Petróleo e ouro

- Petróleo e ouro CFD de criptomoedas - 19 criptomoedas com alavancagem de até x100

- 19 criptomoedas com alavancagem de até x100 Índices e ETFs - Abrange todo um setor/economia de uma só vez, para que você não precise abrir posições em muitas ações diferentes.

Análise técnica

A plataforma da IQ Option possui mais de 100 indicadores integrados, que trazem diferentes visões e possibilidades de análise para os investidores. Dessa forma, é possível tirar conclusões mais acertadas em relação às movimentações do mercado.

Aviso de risco: Os produtos financeiros oferecidos pela empresa apresentam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

