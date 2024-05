BNB prevê R$ 500 milhões para mulheres beneficiárias do Bolsa Família; entenda novo microcrédito

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) prevê cerca R$ 500 milhões para novo modelo de microcrédito feminino a ser lançado em julho deste ano. Mulheres inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) — como beneficiárias do Bolsa Família — terão acesso ao crédito direcionado.

O recurso é negociado e será viabilizado no âmbito do Programa Acredita, do Governo Federal, por meio do Fundo de Garantias de Operações (FGO). As informações foram repassadas pelo superintendente de Microfinança Urbana e Microempresas do banco, Helton Mendes.

“A ideia é de transformação, oferecer oportunidade para a pessoa crescer e, de repente, não depender mais dos programas sociais”, frisou, durante a 54ª Reunião Anual da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (Alide), nessa quarta-feira (15). O evento segue até sexta-feira (17), na sede do BNB, em Fortaleza.

Novo microcrédito terá menos burocracia para facilitar o acesso a empreendedoras

Legenda: No evento da Alide, foi discutida a inclusão financeira das mulheres nos bancos públicos de desenvolvimento Foto: Divulgação Diário do Nordeste

Para Helton, o novo microcrédito poderá contemplar demandas que dificultam o acesso a empréstimos, como a exigência de bens no nome da empreendedora.

“No CrediAmigo, por exemplo, a garantia é social, ou seja, o aval entre os membros do grupo. Com o apoio do FGO, nem isso será mais necessário porque teremos um fundo para impulsionar o empreendedorismo feminino”, observou.

Atualmente, o BNB tem CrediAmigo Delas, cuja contratação individual só é possível mediante avalista.

Os valores do novo microcrédito e demais detalhes ainda serão anunciados após a regulamentação do Programa Acredita, o qual também irá alocar recurso total estimado em R$ 1 bilhão para outros produtos financeiros ainda a serem divulgados pela instituição financeira.

O crédito direcionado está direta e indiretamente ligado a alguns dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

