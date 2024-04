Governo lança programa Acredita para liberar crédito para autônomos e empreendedores; saiba mais

O Governo Federal lança, nesta segunda-feira (22), o Acredita, programa para reestruturar e fomentar parte do mercado de crédito no Brasil. A iniciativa pretende apoiar o empreendedorismo, com medidas de crédito e renegociação de dívidas para pequenos negócios. Segundo informações da Agência Gov, o objetivo é estimular a geração de renda, emprego e promover o crescimento econômico.

O Acredita vai criar linhas de crédito para diferentes públicos. Para os microempreendedores individuais (MEIs) e as microempresas, haverá uma linha de crédito especial com taxas de juros competitivas. A iniciativa, batizada Procred 360, será voltada para MEIs e microempresas com faturamento de até R$ 360 mil.

Desenrola Pequenos Negócios

O lançamento do projeto será às 10h, no Palácio do Planalto, em Brasília. Na cerimônia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda assinará a medida provisória que institui o Desenrola Pequenos Negócios, ação que permitirá a renegociação de dívidas para MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte.