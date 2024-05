Caucaia, Canindé e Jijoca entre as 20 cidades que mais perdem empregos no CE; veja lista

Ao longo do primeiro trimestre deste ano, em 60 municípios cearenses, houve perda de empregos, ou seja, o número de demissões registradas no mercado de trabalho dessas cidades foi superior às contratações. O dado é do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.

Em cinco cidades, os empregos ficaram estáveis nos três primeiros meses de 2024 e nos demais, houve saldo positivo.

Caucaia lidera demissões

Entre as vilãs do emprego, destaque para Caucaia, onde foram eliminados mais de 1,1 mil postos de trabalho formais, resultado de 4,3 mil admissões contra 5,4 mil demissões.

Lá fica a fábrica da Aeris Energy, produtora de pás eólicas, que recentemente cortou entre 1,5 mil e 2 mil empregos. Pelas estatísticas do Caged, não é possível cravar se os desligamentos em massa da Aeris já estão contabilizadas no balanço do 1º trimestre ou se ainda constarão nas atualizações mensais seguintes.

Em segundo lugar no indigesto ranking, está Abaiara, que no ano passado foi uma das campeãs do emprego. O motivo é que as contratações para a construção de parques solares são temporárias. Quando as obras são concluídas, os trabalhadores são dispensados, em um movimento natural do setor.

Canindé encerra o pódio negativo, com mais de 440 empregos eliminados.

A lista também inclui cidades como Crato, Aquiraz, Sobral e Jijoca de Jericoacoara. Veja abaixo.

Ranking das cidades que mais perderam empregos no CE

1) Caucaia: 1.125 empregos perdidos

2) Abaiara: 459

3) Canindé: 440

4) Itapajé: 390

5) Crato: 234

6) Aquiraz: 226

7) Tejuçuoca: 218

8) Sobral: 206

9) Trairi: 173

10) Jijoca de Jericoacoara: 143

11) Limoeiro do Norte: 134

12) Icapuí: 111

13) Beberibe: 79

14) Pacajus: 77

15) Nova Russas: 46

16) Antonina do Norte: 43

17) Itapipoca: 39

18) Assaré: 33

19) Missão Velha: 25

20) Morada Nova: 24

