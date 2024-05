Com tragédia no RS, Brasil importa arroz e Ceará será um dos primeiros estados a receber o produto

Diante da crise no abastecimento de arroz após a tragédia climática no Rio Grande do Sul, o governo federal se prepara para comprar na próxima terça (21) o primeiro carregamento de arroz da safra 2023/2024.

Por meio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), serão importadas 104 toneladas do produto, que deve chegar à mesa dos brasileiros por, no máximo, R$ 4 o quilo.

Veja também Negócios Pode faltar arroz no Ceará com enchente no Rio Grande do Sul? Entenda impactos Negócios Mesmo sem risco iminente de falta, supermercados de Fortaleza limitam a venda e sobem preço do arroz

São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Pará e Bahia vão receber a primeira remessa do arroz, que vai entrar no País pelos portos de Santos (SP), Salvador (BA), Recife (PE) e Itaqui (MA).

MP para importação de arroz

O teto de gastos do governo para a importação de arroz é de R$ 416,14 milhões. De acordo com o presidente da Conab, Edegar Pretto, o arroz comprado terá uma embalagem especial do governo. Nela, estará estampado o preço pelo qual o produto deve ser vendido ao consumidor. "O preço máximo ao consumidor será de R$ 4 o quilo".

Na última semana, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a Medida Provisória nº 1.217/2024, que autoriza o Conab a importar até um milhão de toneladas de arroz diante da crise no Rio Grande do Sul. O estado é responsável por cerca de 70% da produção do cereal no Brasil.