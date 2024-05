Bananas doadas por cearense são entregues em Porto Alegre

Foi concluída ontem a distribuição das 25 toneladas de banana nanica doadas pela cearense Vegetal Nordeste Agrícola às vítimas das enchentes que castigam o Rio Grande do Sul.

A distribuição foi feita pelo Sesc gaúcho, por meio do seu programa Mesa Brasil.

Edson Brock, sócio e presidente da empresa cearense, que tem fazenda de produção na zona rural de Quixeré, na Chapada da Ibiapaba, não escondia ontem a alegria pelo êxito de sua iniciativa, que alegrou os gaúchos.

“Demos uma pequena contribuição ao esforço nacional de mobilização a favor da população do Rio Grande do Sul que hoje muito vendo os prejuízos causados pelas inundações à indústria, à agropecuária, ao turismo, aos serviços de saúde e de educação do Rio Grande do Sul. Felizmente, os brasileiros estão irmanados nesse mutirão humanitário que ameniza um pouco o sofrimento dos irmãos do Sul”, disse Brok.