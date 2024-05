Moura Dubeux lança nova empresa no Ceará e mira imóveis para classe média

Líder de mercado na região Nordeste, a Moura Dubeux lança uma nova empresa no Ceará, a Mood, marca voltada para a classe média.

Com a nova bandeira, a empresa mira famílias com renda a partir de R$ 12 mil mensais e já tem o primeiro lançamento na agulha, o Mood Cocó, que ficará próximo ao Shopping Riomar Fortaleza e terá apartamentos com 54 m², 64 m² e 74 m². Segundo a empresa, o m² custará menos de R$ 9.000,00.

O Ceará será o terceiro estado de atuação da Mood, que já está no Rio Grande do Norte e Pernambuco.

Para a Moura Dubeux, o Ceará é atualmente a principal praça, tendo registrado no primeiro trimestre de 2024, um VGV de R$ 164 milhões e 366 unidades comercializadas.

“Somos uma empresa inovadora e atenta às oportunidades. A Mood nasceu para alcançarmos um novo público, em um momento no qual a classe média volta a priorizar o mercado imobiliário como foco de seus anseios. Manteremos o DNA que construímos ao longo de 40 anos de trajetória com uma nova empresa que vai alcançar e satisfazer esse novo público”, destaca o CEO da Moura Dubeux, Diego Villar.