PIS/Pasep 2022: mais 1,6 milhão de trabalhadores vão receber o benefício; veja quem tem direito

Mais 1.671.810 trabalhadores entraram na lista dos beneficiários com direito a receber o abono salarial PIS/Pasep este ano. Com isso, o total de beneficiários chega a 24.255.660, que devem receber o montante de R$ 22,62 bilhões.

Segundo o Ministério do Trabalho, a inclusão ocorreu após o reprocessamento de dados dos trabalhadores, que apresentavam inconsistências nas bases do governo.

Para esses trabalhadores, o calendário de pagamentos é o seguinte:

Dia 29 de março: recebem aqueles que, pelas regras do calendário, deveriam ter recebido em fevereiro;

recebem aqueles que, pelas regras do calendário, deveriam ter recebido em fevereiro; Dia 31 de março: recebem aqueles que, pelas regras do calendário, deveriam ter recebido em março.

Calendário PIS 2022

Nascidos em janeiro: Recebem a partir de 08/02;

Nascidos em fevereiro: 10/02;

Nascidos em março: 15/02;

Nascidos em abril: 17/02;

Nascidos em maio: 22/02;

Nascidos em junho: 24/02;

Nascidos em julho: 15/03;

Nascidos em agosto: 17/03;

Nascidos em setembro: 22/03;

Nascidos em outubro: 24/03;

Nascidos em novembro: 29/03;

Nascidos em dezembro: 31/03;

Data final para saque: 29/12;

Como sacar?

Tradicionalmente, a Caixa deposita automaticamente o dinheiro do PIS nas contas dos clientes.

Há a opção de receber em qualquer agência da Caixa, com apresentação de documento de identificação com foto.

Com o Cartão do Cidadão, o dinheiro pode ser sacado em caixas eletrônicos e lotéricas.

Quem tem direito?

Quem recebeu, em média, até dois salários mínimos por mês com carteira assinada (CLT) e trabalhou por, pelo menos, 30 dias, no ano de 2020.

É preciso também estar inscrito no PIS-Pasep há pelo menos cinco anos, com informações atualizadas pelos empregadores na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

COMO SABER SE TENHO DIREITO AO PIS?

PIS (trabalhador de empresa privada):

No Aplicativo Caixa Trabalhador

No site da Caixa

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

COMO CONSULTAR O PIS PELO CPF?

Com o CPF em mãos, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o site “Meu INSS”;

Clique em “Entrar”;

Caso não tenha cadastro, a plataforma vai pedir que faça um. Para isso, basta preencher os campos, com CPF, data de nascimento, nome, e-mail, celular, nome da mãe e estado;

Após o cadastro, digite o número do seu CPF e a senha;

Pronto, faça a consulta do PIS online.

Calendário do Pasep 2022

Final da inscrição 0-1: 15/02

Final 2-3: 17/02

Final 4: 22/02

Final 5: 24/02

Final 6: 15/03

Final 7: 17/03

Final 8: 22/03

Final 9: 24/03.

Quem tem direito ao Pasep?

Tem direito ao abono de um salário mínimo, o participante que:

Esteja cadastrado no Pasep há pelo menos cinco anos;

Recebeu, no ano base de referência, média mensal de até dois salários mínimos (soma das Remunerações auferidas e informadas por um ou mais empregadores);

Trabalhou no mínimo 30 dias no ano base de referência (2020);

Foi informado corretamente no Relatório Anual de Informações Sociais - RAIS - do ano base em referência.

Como saber se tenho direito ao Pasep?

Por meio do site Consulte seu Pasep. Além disso, você pode entrar em contato com a Central de Atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 ou 0800 729 0001 ou pelo Alô trabalhador: telefone 158.

Como sacar o abono Pasep?

Os créditos devem ir direto para conta corrente ou poupança, conforme calendário estabelecido pelo CODEFAT. O saque também pode ser realizado nas agências do Banco do Brasil, mediante a apresentação de um documento oficial de identificação.

Os correntistas das demais instituições financeiras podem encaminhar TED para conta de sua titularidade via TAA ou internet.

Onde encontrar meu número de inscrição do Pasep?

Verifique se há o número anotado na carteira de trabalho do Trabalhador. Caso não localize, em qualquer agência do Banco do Brasil, com seu documento de identificação, você pode solicitar o extrato do PASEP. O extrato do Pasep substitui a 2ª via do Comprovante de Inscrição.