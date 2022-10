Perfumaria de luxo planeja abertura de novas lojas em Fortaleza nos próximos meses

Especialista em perfumes importados de alto luxo, a Le’Loyn Parfums revolucionou o mercado cearense com um extenso mix de perfumes, pois além de marcas mundialmente consagradas como Sisley, Dolce & Gabana, Mont Blanc, Bvlgari, Prada, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Givenchy, Kenzo, Rochas, Versace, Moschino, Boucheron, Azzaro e Ralph Lauren, trouxe também para Fortaleza marcas raras e de nicho como Creed, Amouage, Xerjoff, Memo, Etros, Loweve, que antes eram disponíveis apenas no exterior.

A Le’Loyn parfums aposta em um cenário no qual o consumo de itens de alto padrão pode ser otimizado com condições facilitadas. A empresa trabalha para cada vez mais diversificar seu mix de produtos e ampliar espaços de atuação para facilitar ainda mais o acesso dos consumidores.

Referência no estado pela diversidade de itens e pelo atendimento especializado oferecido aos clientes, a marca abrirá novas lojas nos próximos meses em shoppings selecionados da Capital, fomentando a geração de empregos.

Atualmente com filiais localizadas no bairro Aldeota e no Iguatemi Bosque, a Le’Loyn possui a maior diversidade de perfumes importados em suas lojas, algumas marcas com exclusividade.

Além das lojas físicas, as compras podem ser realizadas pelo site (https://leloynparfums.com.br/), com plataforma robusta e suporte para atendimento em todo o Brasil.

"Sabemos que a informação sobre os nossos produtos é fundamental. Em nossas redes sociais trabalhamos a informação e a história por trás de cada produto. Dar voz às marcas de maneira clara proporcionando experiencias. Não buscamos apenas vender produtos, nós queremos que nosso cliente entenda e sinta na pele as sensações de uma fragrância. Dedicar tempo a informação reflete positivamente em nossas redes sociais e em nossas lojas", explica Eloina Maciel, fundadora da marca.

Confira algumas ofertas:

Lacoste French Panache Pour Elle 90 ml – De R$ 499,00 | Por R$ 319,00

Starwalker 75 ml – De R$ 699,00 | Por R$ 449,00

Azzaro Wanted Girl 30 ml – De R$ 359,00 | Por R$ 219,00

Jimmy Choo Blossom 40 ml – De R$ 399,00 | Por R$ 269,00

Jimmy Choo Ice Man 100 ml – De R$ 659,00 | Por R$ 479,00

Mercedes Benz EDT 200 ml – De R$ 661,00 | Por R$ 529,00

Calvin Klein Every One 200 ml – De R$ 509,00 | Por R$ 399,00

Marina de Bourbon Symbol For a Lady 50 ml – De R$ 437,00 | Por R$ 349,00

Ferrari Black 125 ml – De R$ 369,00 | Por R$ 299,00

Azzaro 30 ml – De R$ 169,00 | Por R$ 99,90

Serviço:

Le’Loyn Parfums

Maison

Local: Rua Leonardo Mota, 2450 – Estacionamento gratuito no local.

Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Nos sábados, das 9h às 18h.

Filial

Local: Shopping Iguatemi Bosque – Piso L1, próximo à Zara.

Funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22h. No domingo, das 13h às 21h.

Instagram: @leloynparfums

Contato: (85) 98609.8272

Site: https://leloynparfums.com.br

Mais informações: https://linktr.ee/leloyn

