Passagem aéreas a R$ 200: programa deve sair em agosto, diz ministro

Márcio França Ministro de Portos e Aeroportos

“Temos 90 milhões de passagens por ano, uma das maiores (emissões) do mundo, mas só 10% dos CPFs voam. Vamos ajudar a resolver o problema no segundo semestre, com o programa de R$ 200 o trecho, ocupando a ociosidade (das aeronaves). Podemos ter 5 milhões de CPFs novos voando”.