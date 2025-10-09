Otoch lança Now Living em localização estratégica de Fortaleza

A Otoch lançou oficialmente o Now Living, novo empreendimento residencial localizado em frente ao Shopping RioMar Fortaleza, uma das áreas mais valorizadas da capital cearense. O projeto marca mais um capítulo da construtora na transformação urbana da região, unindo localização estratégica, infraestrutura moderna e padrão elevado de construção.

De acordo com Jorge Otoch, diretor da Otoch, o empreendimento traduz o compromisso da empresa com inovação e qualidade de vida. “O Now Living se destaca por sua localização estratégica em frente ao Shopping RioMar Fortaleza, o melhor shopping do Ceará. Essa proximidade oferece aos moradores acesso imediato a uma variedade de lojas, serviços, opções de alimentação e entretenimento, proporcionando conveniência e qualidade de vida”, destaca o gestor.

O empreendimento apresenta apartamentos com plantas inteligentes, variando entre 64 m² e 75 m², com opções de 2 ou 3 quartos e 1 ou 2 vagas de garagem. Com torre única, garantindo privacidade e exclusividade aos moradores. Além disso, o empreendimento conta com área de lazer completa, incluindo piscina com duas raias de 25 metros, coworking, academia, pet place e um Sky View a 70 metros de altura.

O diretor destaca ainda o diferencial da localização, que reforça o valor do empreendimento no mercado. “A localização do Now Living em frente ao Shopping RioMar Fortaleza é um dos seus maiores atrativos. Os moradores têm acesso imediato a uma ampla gama de serviços e entretenimento, incluindo lojas de marcas renomadas, cinemas, opções de alimentação e muito mais. Isso reduz a necessidade de deslocamentos para atividades cotidianas, economizando tempo e proporcionando praticidade no dia a dia”, afirma Jorge Otoch.

Legenda: Projeto une localização estratégica, infraestrutura moderna e padrão elevado de construção. Foto: Divulgação

Com mais de duas décadas de atuação na região, a Otoch investe no desenvolvimento urbano do entorno do RioMar Fortaleza.

“A Otoch acredita, investe e atua no desenvolvimento da região há mais de 20 anos, originalmente com a aquisição de uma área de mais de 200 mil metros quadrados, local onde funcionou a fábrica da Cerveja Brahma. Através de uma operação urbana consorciada, em parceria com o Shopping RioMar, trouxemos para a região o Complexo Evolution, composto por diversos empreendimentos residenciais e comerciais. O Now Living é mais um marco na continuidade dessa história de desenvolvimento da região, da qual a Otoch, com muito orgulho, é protagonista”, finaliza o diretor.

