Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Otoch lança Now Living em localização estratégica de Fortaleza

Localização une conforto, praticidade e valorização imobiliária

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Negócios
Com vista privilegiada e lazer completo, Otoch lança o Now Living ao lado do RioMar Fortaleza
Legenda: O empreendimento conta com área de lazer completa e Skyview
Foto: Divulgação

A Otoch lançou oficialmente o Now Living, novo empreendimento residencial localizado em frente ao Shopping RioMar Fortaleza, uma das áreas mais valorizadas da capital cearense. O projeto marca mais um capítulo da construtora na transformação urbana da região, unindo localização estratégica, infraestrutura moderna e padrão elevado de construção.

De acordo com Jorge Otoch, diretor da Otoch, o empreendimento traduz o compromisso da empresa com inovação e qualidade de vida. “O Now Living se destaca por sua localização estratégica em frente ao Shopping RioMar Fortaleza, o melhor shopping do Ceará. Essa proximidade oferece aos moradores acesso imediato a uma variedade de lojas, serviços, opções de alimentação e entretenimento, proporcionando conveniência e qualidade de vida”, destaca o gestor.

O empreendimento apresenta apartamentos com plantas inteligentes, variando entre 64 m² e 75 m², com opções de 2 ou 3 quartos e 1 ou 2 vagas de garagem. Com torre única, garantindo privacidade e exclusividade aos moradores. Além disso, o empreendimento conta com área de lazer completa, incluindo piscina com duas raias de 25 metros, coworking, academia, pet place e um Sky View a 70 metros de altura.

O diretor destaca ainda o diferencial da localização, que reforça o valor do empreendimento no mercado. “A localização do Now Living em frente ao Shopping RioMar Fortaleza é um dos seus maiores atrativos. Os moradores têm acesso imediato a uma ampla gama de serviços e entretenimento, incluindo lojas de marcas renomadas, cinemas, opções de alimentação e muito mais. Isso reduz a necessidade de deslocamentos para atividades cotidianas, economizando tempo e proporcionando praticidade no dia a dia”, afirma Jorge Otoch.

Com vista privilegiada e lazer completo, Otoch lança o Now Living ao lado do RioMar Fortaleza
Legenda: Projeto une localização estratégica, infraestrutura moderna e padrão elevado de construção.
Foto: Divulgação

Com mais de duas décadas de atuação na região, a Otoch investe no desenvolvimento urbano do entorno do RioMar Fortaleza.

“A Otoch acredita, investe e atua no desenvolvimento da região há mais de 20 anos, originalmente com a aquisição de uma área de mais de 200 mil metros quadrados, local onde funcionou a fábrica da Cerveja Brahma. Através de uma operação urbana consorciada, em parceria com o Shopping RioMar, trouxemos para a região o Complexo Evolution, composto por diversos empreendimentos residenciais e comerciais. O Now Living é mais um marco na continuidade dessa história de desenvolvimento da região, da qual a Otoch, com muito orgulho, é protagonista”, finaliza o diretor.

Serviço:

Sitte: https://otoch.com/
Instagram: @_otoch

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Como estudar Direito Administrativo para concurso? Veja dica de especialista
Papo Carreira

Como estudar Direito Administrativo para concurso? Veja dica de especialista

A disciplina se mostra recorrente em diversas carreiras jurídicas, fiscais e de gestão

Redação
Há 30 minutos
Volante da Timemania
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 33 milhões nesta quinta (9)

Sorteios acontecem a partir das 20 horas, em São Paulo

Redação
Há 1 hora
Com vista privilegiada e lazer completo, Otoch lança o Now Living ao lado do RioMar Fortaleza
Negócios

Otoch lança Now Living em localização estratégica de Fortaleza

Localização une conforto, praticidade e valorização imobiliária

Agência de Conteúdo DN
Há 2 horas
Painéis solares e turbinas eólicas gerando energia renovável em um parque híbrido sob céu azul, representando fontes sustentáveis de eletricidade no Brasil.
Negócios

Ceará perde energia suficiente para abastecer 16 milhões de casas; entenda o curtailment

Fenômeno obriga usinas a reduzir a geração de energia renovável por falta de infraestrutura ou baixa demanda

Letícia do Vale
09 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Exclusivo! Castro Alves terá indústria de R$ 42 milhões no Pecém

Nova unidade do grupo cearense Bombas King terá uma linha de robôs e produzirá aço e ligas especiais para siderurgia, mineração e indústrias de cimento.

Egídio Serpa
09 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Acredite! Almeria dessaliniza e consome 230 mil m³ de água/dia

Três usinas, a maor das quais produz 120 mil m³/dia, garante água potável, extraída do Mar Mediterrâneo, para a cidade, cuja população é de 350 mil habitantes. E para a agricultura.

Egídio Serpa
08 de Outubro de 2025
Senhor realizando apostas em uma lotérica.
Negócios

Quatro apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3507 e levam mais de R$ 351 mil cada

Veja detalhes do resultado de hoje

Redação
08 de Outubro de 2025
Fachada do Ministério Público do Ceará.
Negócios

Justiça do Ceará condena Enel a pagar R$ 1 milhão por má prestação de serviço em Tamboril

A condenação se deve a diversas oscilações e interrupções no fornecimento de energia na cidade. Empresa afirmou que irá se manifestar no prazo estabelecido

Redação
08 de Outubro de 2025
Mulher LGBTI+ participa de evento de empregabilidade.
Papo Carreira

Feirão de empregabilidade oferece mais de 500 vagas de trabalho para público LGBTI+ em Fortaleza

O evento ocorrerá nesta sexta-feira (10), no shopping RioMar Kennedy

Redação
08 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2870 de hoje, quarta-feira, 08/10; prêmio é de R$ 16,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2870 de hoje, quarta-feira, 08/10; prêmio é de R$ 16,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2870 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 16,0 milhões.

A. Seraphim
08 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6007, desta quarta-feira (08/10); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6007, desta quarta-feira (08/10); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
08 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6847, desta quarta-feira (08/10); prêmio é de R$ 28,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6847, desta quarta-feira (08/10); prêmio é de R$ 28,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
08 de Outubro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2833 – Sorteio de quarta-feira, 08/10; Prêmio de R$ 2,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2833 – Sorteio de quarta-feira, 08/10; Prêmio de R$ 2,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2833 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
08 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3507, desta quarta-feira (08/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3507, desta quarta-feira (08/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
08 de Outubro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 756 - Sorteio de quarta-feira, 08/10; Prêmio de R$ 2,0 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 756 - Sorteio de quarta-feira, 08/10; Prêmio de R$ 2,0 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 756 em 08/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
08 de Outubro de 2025
Resultado da +Milionária 292 de hoje 08/10; prêmio é de R$ 172,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 292 de hoje 08/10; prêmio é de R$ 172,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
08 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (08/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
08 de Outubro de 2025
Celular com o aplicativo do Auxílio Emergencial aberto.
Negócios

177 mil famílias serão notificadas por recebimento indevido do Auxílio Emergencial

Quem recebeu o benefício mesmo não sendo elegível deverá devolver os valores

Bergson Araujo Costa
08 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (08/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
08 de Outubro de 2025
Acordo Ceará-Alemanha
Victor Ximenes

Ceará e estado alemão assinam protocolo com foco em hidrogênio verde

Victor Ximenes
08 de Outubro de 2025
Otávio Valente Queiroz ao lado de filhos e da esposa durante homenagem a Edson Queiroz Filho
Negócios

Edson Queiroz Filho é homenageado na 32ª edição do Congresso da Abinam

Industrial foi homenageado por contribuições à valorização e defesa dos segmentos de Águas Minerais, Crenologia e Termalismo. Aelio Silveira, da Minalba Brasil, foi o responsável pela abertura oficial do congresso e pela condução das homenagens

Redação
08 de Outubro de 2025
Foto que contém rede de pesca com tilápias jovens em açude do Ceará.
Negócios

‘Capital da Tilápia’ do Ceará volta a crescer e figura entre os 15 maiores produtores do Brasil

Os dados constam na Pesquisa Pecuária Municipal

Luciano Rodrigues
08 de Outubro de 2025
Volante da + Milionária
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 172 milhões nesta quarta (8)

Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa hoje

Redação
08 de Outubro de 2025
Imagem mostra homem em ambiente de trabalho com a cabeça baixa.
Delania Santos

O que fazer se a minha empresa valoriza mais quem vem de fora e eu não tenho oportunidades reais?

Delania Santos
08 de Outubro de 2025
Imagem de consumidora com conta de água, que terá aumento de quase 10% no Ceará com revisão extraordinária anunciada pela Cagece
Negócios

Conta de água, que ficará mais cara no Ceará, já compromete até 5% da renda das famílias mais pobres

Revisão extraordinária entra em vigor em novembro e vale para todos os consumidores

Redação
08 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Aprendendo na Andaluzia: o tomate tem 40 variedades

Em Almeria, a pluviometria é de apenas 240 milímetros/ano. E eles produzem e exportam mais hortifrutis mais do que o Brasil.

Egídio Serpa
07 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Amílcar Silveira, da Faec, eleito para a diretoria da CNA

Pela primeira vez na história, o Ceará ocupa uma posição no comando da Confederação Nacional da Agricultura

Egídio Serpa
07 de Outubro de 2025
Resultado da Timemania 2304 de hoje, 07/10; prêmio é de R$ 32,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2304 de hoje, 07/10; prêmio é de R$ 32,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
07 de Outubro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1125 de hoje, 07/10; prêmio é de R$ 1,0 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1125 de hoje, 07/10; prêmio é de R$ 1,0 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
07 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6846, desta terça-feira (07/10); prêmio é de R$ 26,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6846, desta terça-feira (07/10); prêmio é de R$ 26,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
07 de Outubro de 2025