Óleo e feijão ficam mais caros em abril; cesta básica chega a R$ 647,63 em Fortaleza

Os itens de alimentação ficaram mais caros no mês de abril em Fortaleza. O óleo e o feijão, por exemplo, subiram mais de 5% em comparação ao mês de março. Os dados fazem parte do levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A variação da cesta básica, composta por 12 itens, foi de quase 2%, chegando a R$ 647,63 em abril. O valor é R$ 40,28 mais caro que o registrado em janeiro deste ano.

O pão também sofreu alta, assim como o leite, o café e o açúcar. A pesquisa considera as quantidades necessárias para uma família composta por dois adultos e duas crianças.

Veja as variações dos itens

Óleo: 8,23% Feijão: 6,31% Pão: 5,84% Café: 3,74% Farinha: 3,73% Leite: 2,78% Açúcar: 2,62% Tomate: 1,87% Manteiga: 0,61% Arroz: 0,58% Carne: 0,11% Banana: -1,74%

Além disso, o custo com a alimentação básica comprometeu 57,77% do salário mínimo líquido do fortalezense.

Comportamento nacional

Considerando o valor da cesta com outras capitais brasileiras, Fortaleza tem o conjunto de itens mais caro do Nordeste e entre as 10 mais baratas do País.

Entre os valores mais caros registrados estão a cesta de São Paulo (R$ 803,99), Florianópolis (R$ 788,00) e Porto Alegre (R$ 780,86).

São Paulo: R$ 803,99

Florianópolis: R$ 788,00

Porto Alegre: R$ 780,86

Rio de Janeiro: R$ 768,42

Campo Grande: R$ 761,73

Brasília: R$ 741,55

Curitiba: R$ 739,28

Vitória: R$ 729,31

Belo Horizonte: R$ 693,41

Goiânia: R$ 682,87

Fortaleza: R$ 647,63

Belém: R$ 610,31

Natal: R$ 595,37

Recife: R$ 582,74

Salvador: R$ 575,84

João Pessoa: R$ 573,70

Aracaju: R$ 551,47

Salário mínimo ideal

No levantamento, o Dieese também aponta o valor do salário mínimo ideal para uma família com quatro pessoas, que deveria ser de R$ 6.754,33, o que corresponde a 5,57 vezes que o mínimo atual (R$ 1.212).

Em março, o valor ideal era de R$ 6.394,76, ou seja, quase R$ 360 a menos.