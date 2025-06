Old Parr investe no Nordeste e leva drink especial para festas juninas da região

Durante as festas de São João, toda a região Nordeste celebra as tradições do período. Seja pelas quadrilhas, comidas típicas e as músicas, cada lugar conta com sua particularidade junina. Neste ano, a Old Parr está com ações especiais durante o São João de Petrolina, em Pernambuco, além de Caruaru (PE), João Pessoa (PB), Campina Grande (PB) e São Luís (MA).

Uma das principais ações da Old Parr no São João de Petrolina é o drink “Vida Indomável”, que mistura cerveja Lager com o whisky, garantindo um sabor inesperado e refrescante para o público.

Além dele, também há a combinação do whisky com água de coco, mostrando a versatilidade da bebida, ao promover um mix de sabores único para os visitantes das festividades.

De acordo com Guilherme Martins, vice-presidente de marketing da Diageo Brasil, este é o segundo ano da marca Old Parr como patrocinadora em Petrolina, mas o investimento em festas juninas já vem se fortalecendo há alguns anos.

Legenda: O mercado do Nordeste é um dos focos de investimento da Old Parr Foto: Old Parr | @kaiocads

“Old Parr quer estar presente justamente nestes momentos de conexão. Estar aqui (em Petrolina) reforça nossa vontade de junto com a cultura local. Old Parr é uma marca que fala sobre autenticidade e espontaneidade e o São João é exatamente isso”, pontua o vice-presidente.

Durante as festas de Petrolina, o público pode experimentar os drinks no lounge-bar exclusivo da Old Parr que está presente no local. Além disso, há um espaço interativo da marca na vila cenográfica do evento. Fora do São João, a marca está em bares e pontos de venda com ações de degustação e brindes.

Em relação aos investimentos na região Nordeste, Guilherme Martins define como “fundamental” para a Old Parr. “Temos crescido de forma consistente por aqui, intensificamos nossa presença com ações que vão desde campanhas regionais até ativações robustas em eventos culturais, e a conexão só cresce.”

Sobre o Ceará, Guilherme Martins explica que o estado está no radar da Old Parr para ações ainda neste ano.

Serviço

Instagram: @oldparrbr

* Beba com moderação.