Oi mantém expansão da rede de fibra ótica e chega a 2 milhões de clientes da Oi Fibra

Avanço planejado e com resultados em um curto espaço de tempo. Para 2020, um dos focos da Oi, no segmento de fibra ótica, era aumentar a área de cobertura e o número de clientes. No mês de abril deste ano, a Oi Fibra registrava 1 milhão de clientes. Em dezembro, a empresa atingiu a marca de 2 milhões, dobrando o número em apenas oito meses. De acordo com Bernardo Winik, vice-presidente de clientes da Oi, o “desempenho nos surpreende, ele é acima do esperado”.

Durante evento realizado para a imprensa na última terça-feira, 8, Bernardo comentou que, ao final de 2018, o número de clientes da Oi Fibra era de 100 mil. Em relação ao número de cidades atendidas, a empresa encerrará 2020 com 134 municípios atendidos. O objetivo para 2021 é atingir a marca das 228 cidades. Acerca da quantidade de casas passadas, ou seja, residências e empresas aptas a receber a internet de fibra ótica, o número atual é de 8,7 milhões de endereços. Para o ano que vem, a meta é de elevar para 14,5 milhões.

Em relação à liderança de mercado, a empresa está em primeiro lugar em 13 capitais, como Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Recife. “80% dos assinantes novos, da nossa adição líquida, são clientes que até então não tinham relação com a Oi. Os outros 20% são da migração de cobre para fibra”, explica Bernardo. Somente neste ano, foram adicionados cerca de 1.3 milhão de novos clientes em 11 meses, um crescimento de 200%.

O Ceará está nos planos para o processo de expansão da empresa. Sem detalhar, o vice-presidente explicou que há planos para “uma grande expansão em Fortaleza” e outras cidades do Estado. Bernardo também reforça que toda a região Nordeste está sendo visada para crescimento. Atualmente, a Oi possui mais de 400 mil km de fibra ótica no Brasil.

Velocidade para novas demandas

Bernardo ressalta que a empresa percebe uma demanda por mais velocidade pelos usuários, por conta do período de isolamento. No início de 2020, 1% dos clientes possuíam 400 Mega de velocidade contratada. Ao final do terceiro trimestre deste ano, o valor era de 5%.

Um passo futuro da empresa envolve a participação em um grupo mundial voltado para o desenvolvimento de um serviço de fibra ótica de 5ª geração, chamado de F5G. Durante o primeiro semestre de 2021, já como parte desse planejamento, a Oi deve lançar uma nova tecnologia de internet fixa, o XGS-PON. Segundo a empresa, a tecnologia do F5G, além de levar uma velocidade acima de 1 Gbps para cada cliente, podendo subir até os 10 Gbps, também irá garantir a realização de tarefas que demandam muito do serviço, como recursos de realidade virtual em tempo real, transmissão de vídeos em 8K, downloads de grandes arquivos, entre outros.

Bernardo ressalta que a rede atual já está preparada para 1 Gbps de velocidade, mas que ainda estão em processo de alinhamento do produto, além de mais testes antes da implantação.

Durante o evento, André Ituassu, diretor de Engenharia da empresa, explicou que o F5G irá beneficiar tanto o download quanto o upload, por conta da necessidade crescente do home office e aulas online. “Você leva a fibra cada vez mais perto do assinante, melhorando a experiência dele." O diretor também afirma que estão sendo realizados testes com o Wi-fi 6, padrão de rede sem fio que ainda será implantado no mercado, além do desenvolvimento de uma experiência melhor para o público gamer, com a redução da latência durante as partidas.

Confira as ofertas da Oi para diferente perfis de clientes

Residenciais: As ofertas incluem internet com até 500 Mega de velocidade, voz (usando a tecnologia VoIP), TV por assinatura (IPTV) e diversos conteúdos sob demanda, tudo com a qualidade e a estabilidade proporcionada por uma conexão de pura fibra ótica até a casa do cliente. A Oi Fibra de 200 Mega custa a partir de R$ 99,90/mês, incluindo banda larga via fibra e voz ilimitada via VoIP. O serviço oferece ainda o acesso ao Oi Play, a plataforma digital exclusiva da operadora para assistir vídeo por streaming com os melhores conteúdos de filmes, séries, desenhos e esporte para assistir quando quiser, no celular, tablet, computador ou TV. O cliente da Oi Fibra pode contratar também a Oi TV (na tecnologia IPTV), com combos de banda larga de fibra, voz e TV, a partir de R$199,90.

Empresariais: As ofertas do Oi Seu Negócio incluem internet de 400 Mega de velocidade, aliada a serviço de voz (VoIP), além do software Oi Gestão Digital, por R$ 119,90/mês, com pagamento no débito em conta corrente. O programa é de fácil usabilidade e disponibiliza diversos recursos para facilitar a gestão no negócio, como: controle financeiro (controle de fluxo de caixa online, integração entre estoque e venda, lançamento de contas a pagar e a receber cadastro de contas bancárias e relatórios gerenciais e financeiros), gestão de vendas (gestão de produtos e serviços, lançamento de vendas realizadas, cadastro de clientes) e controle de resultados da empresa. Os clientes podem ainda incluir telefonia móvel nesses combos por valores a partir de R$189,90.



Corporativas: A rede de fibra ótica tem também papel estratégico para a Oi Soluções, pois oferece serviços de dados com alta disponibilidade, atendendo as necessidades de empresas de diferentes segmentos por mais banda, principalmente no momento atual com a aceleração da digitalização. Além disso, suporta as diversas soluções de TI que são oferecidas ao mercado e são críticas ao negócio como carregar informações na nuvem, realizar downloads de grandes volumes de dados, interconectar data centers, utilizar plataformas de segurança e serviços gerenciados, entre outros.