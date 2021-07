Observatório da Indústria da Fiec pode contribuir com redução de custos em prefeituras

A coleta e o refinamento de dados, posteriormente transformados em informações pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), se destacam como ferramentas fundamentais na tomada de decisões assertivas para os poderes públicos municipais após as cidades cearenses sofrerem duramente os impactos econômicos da pandemia do coronavírus.

Entre as possibilidades que podem ser aproveitadas pelos municípios a partir do trabalho do Observatório da Indústria está a utilização de informações para redução de custos, atração de novos investimentos, avalia o gerente do Observatório, Guilherme Muchale. Durante o 9º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2021, Guilherme Muchale ministrará palestra sobre estratégias para o desenvolvimento de distritos industriais e condomínios industriais, ponto importante para catapultar o desenvolvimento econômico dos municípios no pós-pandemia.

Esses e outros pontos que permeiam a gestão pública no pós-pandemia pautarão as discussões no evento, cujo tema central é "Gestão e desenvolvimento em novos tempos". A realização é do Instituto Future e da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece). A promoção é do Diário do Nordeste.

Para Guilherme Muchale, a ciência de dados como um todo vem para fortalecer desde soluções até o acompanhamento de implementação de estratégias.

Guilherme Muchale Gerente do Observatório da Indústria "Com algoritmos, é possível por exemplo ajudar no processo de compra de determinado produto de maneira mais barata e acessível. Então são ferramentas que podem ajudar a reduzir custos em prefeituras, auxiliar na atração de investimentos e conceber estratégias de desenvolvimento de longo prazo".

Para isso, o Observatório da Indústria conta com uma equipe multidisciplinar de engenheiros, psicólogos e outros profissionais, além dos cientistas de dados.

Na esfera pública, a ferramenta da Fiec já atua em colaboração com o Ministério da Economia para a redução do chamado "Custo Brasil", conjunto de burocracias que dificultam o ambiente de negócios e contribuem para travar o crescimento das empresas.

"Hoje, o Observatório da Indústria já ajuda diversas organizações, como o Banco Mundial. Temos também um trabalho com o Ministério da Economia e a Zona de Processamento e Exportação (ZPE)", detalha Guilherme Muchale.

