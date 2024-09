O que esperar para o Ceará com a possibilidade de retorno do horário de verão

O Governo Lula avalia adotar novamente horário de verão no Brasil. Nessa quinta-feira (19), o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) recomendou o retorno da medida para gerar economia de energia no País.

No entanto, durante reunião, ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou a possibilidade de crise energética este ano. Com isso, implementação de horário de verão deverá ser reavaliada pelo governo.

Além da decisão pela retomada, entretanto, ainda será preciso definir se todos os estados brasileiros deverão adotar a "hora nova". Para fontes especializadas ouvidas pelo Diário do Nordeste, o adiantamento do relógio não traria impactos expressivos para o Ceará, mas é necessário aguardar como será a implementação da prática.

A reportagem questionou o Ministério de Minas e Energia sobre os critérios para a adoção e como isso está sendo avaliado para o Nordeste e para o Ceará, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Quando as respostas ferem enviadas, o texto será atualizado.

“No Ceará, geralmente não tem, mas temos que aguardar o pronunciamento para saber quais estados serão atingidos. De qualquer forma, não havia uma afetação imediata na conta, é mais uma estratégia para evitar o aumento maior do custo de energia”, explicou.

Para o economista e conselheiro do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef), Luis Eduardo Barros, as experiências anteriores não demonstraram efeitos tão significativos para a economia. No entanto, atualmente, ponderou, o horário alternativo pode ser uma necessidade diante da escassez nos reservatórios.

“No Ceará, seria uma questão a ser aprofundada. O dia pareceria mais longo e poderia haver uma economia de energia, o que é uma vantagem”, observou.

Antes da extinção, o horário de verão era aplicado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.

No caso do Ceará, a mudança nos relógios já não ocorria desde 2003, assim como em outros estados do Norte e Nordeste.

"Possibilidade real"

Na última semana, o ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, afirmou que a volta do horário brasileiro de verão é uma possibilidade real para melhor aproveitamento da luz natural em relação à artificial e a consequente redução de consumo de energia elétrica no país.

"O horário de verão é uma possibilidade real, mas não é um fato porque tem implicações, não só energética, tem implicações econômicas. É importante para diminuir o despacho de térmicas nos horários de ponta, mas é uma das medidas, porque ela impacta muito a vida das pessoas", reconheceu o ministro.

Se a medida for adotada, entretanto, ela só deve ser início depois das eleições. Segundo o Jornal O Globo, após articulação da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Cármen Lúcia, o presidente Lula teria dito que o horário de verão só retornaria depois dos pleitos de outubro, caso não ocorra uma crise hídrica no País.

O que é o horário de verão

O horário de verão foi implementando em 1931, durante o governo de Getúlio Vargas. O adiantamento é de uma hora em alguns lugares do País.

Depois da primeira experiência, o mecanismo foi utilizado algumas vezes, mas somente em 2008 um decreto tornou a prática permanente. Contudo, a abrangência territorial era definida por decreto presidencial. Geralmente, o Nordeste não tinha o horário de verão.

A prática foi extinta no Governo Bolsonaro, em 2019.

Por que o horário de verão existiu e pode voltar

O objetivo do horário de verão é economizar a energia, já que se ganha uma hora a mais de luminosidade por dia. Por exemplo, às 18 horas, o céu ainda estaria claro e a demanda pelo consumo de eletricidade seria menor.

A prática também é defendida por diversos setores, sobretudo o de alimentação fora do lar. O segmento acredita que o adiantamento do relógio estimula o consumo pela luminosidade em horários mais tardes e percepção de segurança.

Nesta quinta-feira (19), oOperador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apresentou estudos que apontam para os impactos positivos para o setor elétrico com a adoção do horário de verão. De acordo com os representantes da entidade, a implementação geraria economia de até 2,5 GW de despacho termlétrico no horário de ponta, o que reduziria custos e contribuiria para a eficiência do Sistema Interligado Nacional (SIN), ampliando a capacidade de atendimento das 18h às 21h.

Com Agência Brasil