Governo Lula avalia retorno do horário de verão para evitar racionamento de energia

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, afirmou que a retomada do horário de verão pode ser uma "boa alternativa" para o Brasil poupar energia. Ele assegurou ainda que, apesar da seca que registrada em várias regiões no País, não faltará energia.

"Eu acho que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou uma coisa importante. Não vai faltar energia. Mas, nós precisamos ajudar. O horário de verão pode ser uma boa alternativa", comentou Alckmin, em coletiva de imprensa após uma cerimônia do setor industrial, nesta quarta-feira (11).

"Campanha para economizar energia. Você procurar evitar desperdício", complementou o vice-presidente.

Pela manhã, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já havia afirmado que uma eventual volta do horário de verão já era avaliada internamente pelo governo. Contudo, apesar de ainda não haver uma definição, a justificativa central para um possível retorno desse mecanismo seria o aumento da confiabilidade do sistema elétrico.

Horário de verão foi extinto no governo Bolsonaro

Essa política de horário especial foi extinta em abril de 2019, no governo de Jair Bolsonaro (PL). O adiantamento dos relógios em uma hora era justificado pela necessidade de redução de consumo de energia elétrica.

A lógica é que a diminuição do consumo no horário de pico reduz a pressão sobre o sistema e, consequentemente, leva a um menor uso de fontes mais caras.