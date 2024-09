Entenda por que o Banco do Brasil entrou em greve e como ficam as outras instituições

Mais da metade (60%) dos servidores do Banco do Brasil (BB) aderiram à greve no Ceará, iniciada nesta segunda-feira (16). Conforme entidade sindical, os motivos são variados, desde bancários trabalhando doentes, carreira estagnada à insatisfação com a cobrança de metas. A paralisação deve afetar clientes de todas as 96 agências no Estado, sendo 26 delas em Fortaleza.

Durante o início da tarde deste 1º dia do ato, havia pouca movimentação no unidade da Avenida Desembargador Moreira com Santos Dumont, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Contudo, alguns idosos que enfrentaram dificuldades para utilizar os serviços bancários pela internet procuram a agência.

O gerente do banco e uma funcionária auxiliavam esse público a utilizar o caixa eletrônico e o aplicativo.

Legenda: Movimentação era tranquila no primeiro dia de greve Foto: Diário do Nordeste

O Diário do Nordeste solicitou à instituição o número de clientes no Ceará, mas não obteve retorno sobre esse questionamento até a publicação desta matéria. Quando as respostas forem enviadas, o texto será atualizado.

Na última semana, os bancos do Nordeste (BNB) e Caixa Econômica aceitaram as propostas do governo e decidiram não aderir à greve. Portanto, não há risco de paralisação de outras instituições financeiras públicas, no Estado.

Por que o Banco do Brasil não aceitou acordo

Segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará (Seeb-CE), 1.200 dos 1800 funcionários do Banco do Brasil votaram pela manutenção da greve. Conforme a entidade, os motivos são variados, desde bancários trabalhando doentes, carreira estagnada à insatisfação com a cobrança de metas.

O presidente do Seeb-CE, José Eduardo Rodrigues Marinho, disse haver uma tentativa para reabrir as negociações com o BB. “Infelizmente, vai ser cada vez mais difícil, até porque a maioria dos estados já assinou acordo, mas faremos o possível aqui no sindicato do Ceará para conseguir adesão”, finalizou.

Já BB informou que negocia com os servidores, inclusive sobre reajustes salariais.

Veja principais reivindicações defendidas pelo sindicato dos bancários no Ceará:

Plano de cargos e salários;

Adiantamento de 13º salário;

Salário do substituto;

Parcelamento do adiantamento de férias;

Auxílio a filhos com deficiência;

Adicional de horas extras

Abono assiduidade;

Ausências remuneradas;

Assistência médica, hospitalar, odontológica e medicamentosa;

Indenização ao empregado vítima de assalto, sequestro ou extorsão;

Adicional de risco de morte;

Frequência livre do dirigente sindical;

Delegado sindical;

Liberação para participação em atividades sindicais;

Planos de previdência complementar.