Novo Centro de Importação deve somar R$ 14 bilhões por ano à balança comercial do Ceará

Com instalação prevista para começar ainda em 2021, o novo Centro de Importação do Ceará deve movimentar R$ 14 bilhões em operações de compra e envio de produtos pelas empresas no Estado por ano, revelou nesta quinta-feira (1º) o titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior. “Essa estrutura vai gerar emprego e impostos, melhorando a nossa arrecadação”, avalia o secretário.

A projeção é para quando o equipamento estiver em plena operação no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), o que deve ocorrer em até três anos.

A empresa responsável pela implementação do Centro de Importação no Ceará é a Comexport Trading LTDA, com quem o Governo do Estado assinou na tarde desta quinta memorando de entendimento. A previsão de movimentar R$ 14 bilhões anualmente, feita pela própria empresa ao Executivo estadual, segundo Maia Júnior, é o dobro da movimentação que a Comexport realiza em Pernambuco (R$ 7 bilhões por ano), onde está há cinco anos.

Legenda: Governo do Ceará e a empresa Comexport Trading LTDA assinaram nesta quinta (1º) memorando de entendimento para implementar o Centro de Importação Foto: Carlos Gibaja

A atuação da empresa no Ceará será com a realização de importações automotivas, de aeronaves executivas e equipamentos para a indústrias, além de parques solares e eólicos. Segundo Maia Júnior, produtos médicos também estão na mira do negócio.

Maia Júnior Secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará “Eles pretendem importar um bom volume de veículos multimarcas diretamente para o Ceará. Um carro importado que viria da Alemanha, por exemplo, e passaria por São Paulo antes de chegar ao Nordeste, agora virá diretamente para o nosso Estado, impactando positivamente a nossa arrecadação de impostos.”

Internacionalização de empresas

Além do trabalho com a importação de produtos, a empresa também pretende fazer o agenciamento e suporte para internacionalização de empresas cearenses, inserindo-as no comércio exterior. “A empresa vai oferecer o trabalho dela para negócios no Ceará que não possuem estrutura para exportar e importar, atuando como uma espécie de agente”.

“Os negócios cearenses precisam ter uma inserção internacional, porque isso aumenta a competitividade, aumenta a produtividade. Precisamos colocar o Estado do Ceará para olhar para fora”, avalia Maia Júnior. A empresa também projetou, durante reunião com o Governo do Estado, um impacto de 1% no PIB cearense a partir do novo Centro de Importação.

O Centro de Importação do Ceará permitirá ao Estado a consolidação de mais um hub: o de comércio exterior. Na avaliação do secretário, a iniciativa contribui para que o Estado tenha uma economia forte, sustentável e resistente.

Balança comercial

De janeiro a maio deste ano, de acordo com dados do Ministério da Economia, o Ceará exportou US$ 832,2 milhões em mercadorias e importou US$ 1,2 bilhão, indicando um déficit de US$ 447,9 milhões.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios