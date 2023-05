Nota de R$ 200 circula menos que cédula de R$ 1 dois anos e meio após lançamento

Dois anos e meio após o lançamento da cédula de R$ 200, que traz a imagem do lobo-guará, a circulação da nota é menor do que a de R$ 1, que deixou de ser produzida em 2005. As informações são do G1.

De acordo com o Banco Central, são 124,8 milhões de cédulas de R$ 200 circulando. Somando os valores, a cifra chega a R$ 24,9 bilhões. Já as cédulas de R$ 1 totalizam 148,6 milhões em circulação.

"O ritmo de utilização da cédula de 200 reais está evoluindo em linha com o esperado e deverá seguir em emissão ao longo dos próximos exercícios", diz o Banco Central.

O valor de quase R$ 25 bilhões em cédulas de R$ 200 representa 7,86% de quase todo o valor em espécie que circula no Brasil, que é de R$ 317,3 bilhões.

A cédula de R$ 200 foi lançada durante a pandemia de Covid-19 sob as justificativas de que os brasileiros estavam guardando mais dinheiro em casa e de aumento dos saques para reservas. Além disso, os beneficiários que receberam o Auxílio Emergencial não devolveram o dinheiro à rede bancária como previsto.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE