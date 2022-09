Como está sendo o primeiro dia do 5G em Fortaleza; acompanhe

O primeiro dia do 5G em Fortaleza é marcado por consumidores que desconhecem e tampouco têm acesso à tecnologia. Além de estar concentrada apenas em 48 bairros – a maioria nobre – , a quinta geração de telefonia e de internet só está disponível para aparelhos compatíveis.

O Diário do Nordeste percorreu quatro regiões da Capital, na manhã desta segunda-feira (5), para registrar a percepção da população sobre o serviço. Foram eles: Aldeota, Centro, Dionísio Torres e Meireles.

No Centro da Cidade, as pessoas questionadas não possuíam smartphones aptos para receber a nova rede. É o caso da vendedora Alessandra Santiago, de 38 anos, que possui um “iPhone 11”, da marca Apple.

Legenda: Muitos consumidores ainda não têm aparelho compatível para a tecnologia Foto: Thiago Gadelha / SVM

Apesar de ser um equipamento moderno, ainda não dispõe do 5G. “E, no momento, não penso em trocar”, disse, acrescentando saber da chegada a internet mais veloz na Capital, mas não ter a informação sobre o primeiro dia de operação.

No bairro Aldeota, na Avenida Senador Virgílio Távora, o teste de velocidade atingiu 240.6 mbps de dowload.

Já no Meireles, o analista jurídico Lucas Aguiar, de 28 anos, relatou que o 5G foi "mais rápido e mais efetivo" nesta manhã. Pensando em utilizar o recurso, o profissional adquiriu um aparelho compatível há cerca de um mês.

Legenda: O analista jurídico Lucas Aguiar, de 28 anos, se preparou para a chegada do 5G com a aquisição de um aparelho compatível Foto: Thiago Gadelha / SVM

"[Comprei para] ter uma internet mais rápida, um dispositivo que permite consultar as ferramentas de trabalho com maior velocidade”, contou.

Como está o sinal do 5G em Fortaleza?

Foto: Thiago Gadelha / SVM

Nos bairros onde o 5G está disponível, os celulares compatíveis detectam a presença do sinal. O Diário do Nordeste está testando a velocidade através do aplicativo oficial da Entidade Aferidora da Qualidade (EAQ) no Brasil, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A operadora testada foi a "Claro", na manhã desta segunda-feira (5), no Centro de Fortaleza. Durante o teste, o 5G permitiu baixar arquivos (download) cinco vezes mais rápido.

Já a transferência de dados, como publicações nas redes sociais ou o envio de documentos por e-mail, ficou oito vezes mais veloz.

Em ambiente aberto, no centro da Praça do Ferreira, o novo serviço se mostrou eficiente. Um vídeoclipe de música de mais de dois minutos carregou em 15 segundos, enquanto no 4G o contéudo foi baixado em 25 segundos. Veja como estava a velocidade:

Como está a velocidade do 4G no Centro de Fortaleza:

Download: 30,5 megabits por segundo (Mbps);

Upload: 10,3 megabits por segundo (Mbps).

Como está a velocidade do 5G no Centro de Fortaleza:

Download: 159,5 megabits por segundo (Mbps);

Upload: 80,8 Megabits por segundo (Mbps).

No bairro Dionísio Torres, na Praça de Imprensa, o serviço 5G apresentou grande velocidade. O aplicativo de aferição alcançou 300.5 Mbps de download. O sinal 4G oscilou entre 15 Mbps a 20.5 Mbps. Entretanto, a operação de 5G em Fortaleza está em fase inicial. O serviço pode apresentar valores diferentes e oscilações durante o dia. A reportagem pediu detalhes às empresas de telefonia vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G no Brasil (Claro, Tim e Vivo) sobre o primeiro dia de operação do serviço em Fortaleza e aguarda retorno.

Como está a velocidade do 4G na Aldeota:

Download: 12.8 Mbps;

Upload: 10.9 Mbps. Como está a velocidade do 5G na Aldeota: Download: 391 Mbps;

Upload: 70.2 Mbps. Como está a velocidade do 4G no Meireles: Download: 14.0 Mbps;

Upload: 17.0 Mbps. Como está a velocidade do 5G no Meireles: Download: 240.6 Mbps;

Upload: 21.6 Mbps. Como está a velocidade do 4G no Dionísio Torres: Download: 20.5 Mbps

Upload: 15.7 Mbps Como está a velocidade do 5G no Dionísio Torres: Download: 300.5 Mbps

Upload: 50.5 Mbps

