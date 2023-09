Nestlé compra a Kopenhagen por cerca de R$ 3 bilhões, diz jornal

A Nestlé comprou a 'Kopenhagen' por cerca de R$ 3 bilhões. Segundo o Brazil Journal, que publicou a informação com exclusividade, a Advent, gestora de private equity que havia comprado o ativo da Kopenhagen em 2020, quando a marca faturava R$ 450 milhões, garantiu estar saindo do controle.

O portal disse ainda que diversos players financeiros e estratégicos tinham interesse no ativo, incluindo a Lindt — que já era parceira do Grupo CRM, o controlador da Kopenhagen — e a Cacau Show.

Assuntos relacionados

Lucro

Quando a Advent comprou a Kopenhagen, em 2020, a marca tinha ainda um EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 120 milhões. Desde então, esse lucro subiu para mais de R$ 200 milhões.

De acordo com o UOL, os processos confidenciais no Conselho Administrativo de Defesa Econômica foram iniciados por ambas as partes em agosto do ano passado, mas só foram aprovados no início do último mês de junho.