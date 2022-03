Motoristas fazem fila para comprar gasolina a R$ 6,29 antes do reajuste da Petrobras, em Fortaleza

Algumas horas após a Petrobras anunciar o reajuste do preço dos combustíveis, consumidores fazem fila, na tarde desta quinta-feira (10), para a aproveitar o litro da gasolina a R$ 6,29, em posto na Avenida Barão de Studart, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. A previsão é que o custo do produto suba para até R$ 9 nos próximos dias.

Já a partir desta sexta-feira (11), a estatal ajusta o valor da gasolina e do diesel nas refinarias. Esse acréscimo chegará ao consumidor final logo, somado aos impostos, custos logísticos e de distribuição.

Bruno Iughetti, consultor na área de Petróleo e Gás, explica que o repasse ocorre de acordo com o estoque de cada empresa. Ou seja, poderá chegar imediatamente ou até em uma semana, a depender do posto de combustível.

Legenda: Condutores se antecipam para evitar pagar R$ 9 pelo litro da gasolina nos próximos dias Foto: Kid Junior

Ao Diário do Nordeste, o assessor de economia do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos), Antônio José Costa, informou que o período máximo é 10 dias.

Bruno Iughetti Consultor na área de Petróleo e Gás O revendedor é um mero repassador. Na medida em que os estoques vão acabando, ele repassa. Aqueles que possuem estoque elevado conseguem aguentar até uma semana, mas quem não tem precisa repassar no mesmo dia”

Conforme a Petrobras, a gasolina terá alta será de quase 19%. Veja como ficará o preço médio de venda da Petrobras nas refinarias, a partir de amanhã:

Gasolina: de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, aumento 18,77%;

Diesel: de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, alta de 24,9%;

GLP: de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg, equivalente a R$ 58,21 por 13kg, aumento 16,06%.

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no último dia 5 de março, o valor médio da gasolina era de R$ 6,54, nos postos cearenses. Já o valor máximo observado foi de R$ 7,23.