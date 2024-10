Meta demite funcionários por usarem vale-refeição para comprar produtos de uso pessoal

A Meta, dona do Facebook e do Instagram, demitiu 24 funcionários de seus escritórios em Los Angeles por usarem seus créditos diários de refeição no valor de US$ 25, o equivalente a R$ 137,50, para comprar itens domésticos ou de uso pessoal como pasta de dente, sabão em pó e taças de vinho.

Segundo informações do The Guardian, a empresa de tecnologia abriu investigação e descobriu que funcionários estavam abusando do sistema, incluindo o envio de comida para casa quando não estavam no escritório.

Entre os dispensados está um trabalhador que possuia salário de US$ 400.000, o equivalente a mais de R$ 2 milhões, após ele ter usado seus créditos de refeição para produtos de casa e mantimentos, como pasta de dente e chá.

Após ser abordado na investigação dos recursos humanos, o trabalhador admitiu a prática e foi demitido mais tarde. Ainda conforme o jornal, funcionários que quebraram as regras apenas ocasionalmente receberam advertências, mas não foram dispensados.

Benefícios

Fundada por Mark Zuckerberg, a Meta fornece alimentação gratuita nas cantinas de seus escritórios maiores, incluindo a sede no Vale do Silício, como parte dos benefícios aos colaboradores.

Nos locais menores, no entanto, os funcionários recebem créditos diários para pedir comida por meio de serviços de entrega como UberEats e Grubhub. As diárias incluem US$ 20 (R$ 110) para café da manhã, US$ 25 (R$ 137,50) para almoço e US$ 25 (R$ 137,50) para jantar.