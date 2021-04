Mesmo com disputa pela marca Fyber, cronograma de fábrica no Ceará está mantido

O grupo alemão Axxola, que planeja investir R$ 30 milhões em fábrica de buggies em Paracuru, trava uma disputa judicial pelos direitos de uso da marca Fyber. Apesar do imbróglio, a empresa deve seguir normalmente com o cronograma de implantação da unidade fabril, com início da produção prevista para julho deste ano.

Conforme nota da empresa, o grupo detém os direitos sobre a Fyber, que é registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), desde julho de 2019. Após ter conhecimento de que outra empresa estaria usando a marca, moveu ação contra a Fiber Star.

"Por duas vezes, em 6 de novembro de 2020 e em 22 de março de 2021, a Justiça acatou o pedido em favor da Fyber Fabricação de Veículos Automotores EIRELI", destaca o texto.

Histórico

O criador da Fyber, Bill Farias, lembra que fundou a empresa em 1974, começando a fabricar os buggies em 1978. Durante os 14 anos de atividade da empresa, a fábrica, localizada em Fortaleza, produziu cerca de 12 mil unidades.

Sobre o suposto uso indevido da marca, Farias reforça que o único que pode usar o nome Fyber é o grupo alemão e o atual fabricante do carro, Peixoto Veículos.

Bill Farias Fundador da Fyber "A vida toda a marca foi minha. Eu vendi para o grupo alemão e esse sujeito quer patentear a marca que já está registrada. Mas ele não pode usar, tenho a patente de tudo"

Legenda: Modelo Fyber 2000 Foto: Divulgação

Direito de uso

Hiderlandson Peixoto, proprietário da Peixoto Veículos, detalha que a marca Fyber possui alguns modelos de buggys, como o Fyber Star, Fyber Dunas e Fyber 2000. Segundo ele, por ser conhecido pela qualidade dos carros, a marca é sempre alvo de fabricantes de buggies.

"Todo mundo quer ser Fyber, porque é o top. Acontece que esse rapaz (referindo-se ao dono da Fiber Star) tentou criar uma marca Fyber pelo modelo Star. De dez em dez anos, a gente renova a patente da marca. Em algum momento, o Bill deixou a regularização do Fyber Star passar, mas ele ainda tem direito porque passou muitos anos usando", argumenta.

Peixoto pontua que, por não ter conseguido registrar no INPI, o outro fabricante criou a 'Fiber Star', trocando apenas a letra 'y' pelo 'i'. No entanto, ele revela que já há liminares que impedindo o uso desse nome.

"Eu fabrico Fyber desde 2004, já tem 17 anos. Nós vendemos a marca para o alemão, que está construindo a fábrica em Paracuru. Pelo acordo que fizemos, vou continuar fabricando até a planta dele ficar pronta", afirma.

A reportagem está aberta a receber posicionamento da Fiber Star, cujos contatos de representantes não foram encontrados.

Investimento alemão

A produção na nova fábrica da Fyber, marca de buggies cearense, deverá ter início no próximo mês de julho deste ano, gerando cerca de 70 empregos e tendo capacidade de lançar até 200 veículos no mercado por ano.

A produção inicial será operada em uma fábrica provisória no município de Paracuru, a 100 quilômetros de Fortaleza, e poderá ser ampliada para lançar até 500 buggies por ano.

A Axxola ainda deverá construir uma fábrica definitiva nos próximos anos. Com um investimento de cerca de R$ 30 milhões, a unidade deverá ter 62 mil metros quadrados e contará com um projeto de arquitetos espanhóis e cearenses.

A fábrica definitiva da Fyber deverá ser concluída até o segundo trimestre de 2023 e deverá gerar cerca de 100 empregos, podendo produzir até 1 mil buggies por ano.

