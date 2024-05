Mercadinhos São Luiz inaugura nova unidade na Avenida Abolição, em Fortaleza; saiba a data

Uma nova unidade do Mercadinhos São Luiz será inaugurada em Fortaleza no dia 30 de maio. A loja está localizada na avenida da Abolição, esquina com a rua Oswaldo Cruz, no bairro Meireles.

Com 689,28 m², a loja conta com food service, apresentando uma rotisserie com opções de almoço, café da tarde e jantar.

A unidade também terá uma adega com variedade de rótulos, além de produtos premium.

“Temos expandido nossa atuação no mercado seguindo um planejamento estratégico bem consolidado, com diferentes bandeiras para atender as necessidades específicas de cada público. A unidade da Abolição reflete esse crescimento, proporcionando praticidade e entrega de produtos premium para a região, sempre com o jeito São Luiz de atender nossos clientes”, declara Severino Ramalho Neto, presidente do Grupo São Luiz.

Inauguração Mercadinhos São Luiz

Quando: 30 de maio

Onde: Av. da Abolição, 2377 - Meireles