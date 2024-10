Mega-Sena tem dois ganhadores do Ceará, que levaram prêmio de R$ 55 mil cada; veja cidades

Duas apostas feitas no Ceará acertaram cinco dezenas no mais recente jogo da Mega-Sena, conforme resultado do sorteio divulgado neste sábado (5).

Os vencedores são dos municípios de Fortaleza e de São Benedito. Cada um deles levou um prêmio no valor de R$ 55.341,23, com aposta simples.

Foram sorteados pela Caixa Econômica Federal no Concurso 2783 da Mega-Sena os seguintes números:

07 - 30 - 38 - 39 - 43 - 54.

Já entre apostas ganhadoras com quatro acertos, houve 66 vencedores do Ceará, com cada um levando R$1.304,20.

A única aposta vencedora com seis números é de Petrolina (PE) e o prêmio foi no valor de R$52.087.219,71.