Me Poupe, empresa de Nathalia Arcuri, demite dezenas de funcionários

A empresa de educação financeira Me Poupe, de Nathalia Arcuri, demitiu cerca de metade dos seus funcionários nesta sexta-feira (27). A informação foi reportada pelo jornal Estadão.

A Me Poupe tinha certa de 140 funcionários no fim do ano passado e promoveu o desligamento de cerca de 70 colaboradores nesta sexta. Em nota ao jornal, a empresa disse que passa por restruturação.

"A Me Poupe!, fundada em 2015 com o propósito de democratizar a educação financeira e ajudar as pessoas a assumirem o controle de suas decisões, passa por uma reestruturação que demandará reorganização de equipe e investimentos. Esse movimento exige outras formações e competências técnicas do time, o que motivou a difícil decisão de realizar os desligamentos mencionados", diz o comunicado.

Com mais de 7 milhões de inscritos em seu canal do YouTube, Arcuri produz conteúdos sobre investimentos, mercado financeiro e gestão de finanças.

A crise na empresa teria começado em meados de 2022, segundo o Estadão. Ex-funcionários da Me Poupe afirmaram que o clima de trabalho era competitivo, com cobranças excessivas por metas.

"As pessoas se decepcionam logo que entram na empresa. Há mensagens como o empoderamento feminino e transparência, autonomia, mas isso não acontece na prática", disse um colaborador demitido, que não se identificou.

Entre as situações citadas, estão o desligamento de pessoas com problemas de saúde mental e demissão de mulheres grávidas. Sobre os relatos dos ex-funcionários, a empresa disse ao Estadão que está em constante aperfeiçoamento.

Primo Rico

Outra empresa da área das finanças, o Grupo Primo, também promoveu demissões recentemente. De Thiago Nigro (conhecido pelo canal Primo Rico) e Bruno Perini, o Grupo Primo saiu de 270 para 190 funcionários, segundo o Estadão.

A última rodada de cortes, em setembro de 2022, ocorreu após a intensificação da pressão por resultados. Ex-funcionários do grupo relataram ao jornal que eram estimulados a trabalhar a partir de 5h e até depois das 19h, sem remuneração de horas extras.

