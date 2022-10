Maior shopping de moda do Ceará oferece lojas com preços imperdíveis

Idealizado com o objetivo de transformar o mercado da moda do Ceará, o Shopping Giga Mall está com oportunidades especiais para novos lojistas. Com preços imperdíveis, é possível negociar lojas de vários tamanhos em até 48 parcelas fixas mensais. O shopping é todo climatizado por ar-condicionado central e os espaços foram projetados pensando no crescimento do empreendimento, podendo ser ampliados com a aquisição de lojas vizinhas, de acordo com a necessidade do seu negócio.

O Shopping Giga Mall conta com área construída de 70 mil metros quadrados, seis andares, espaço para mais de 1.000 lojas, escadas rolantes e elevadores de alta capacidade, praças de alimentação e eventos, espaço de apoio para guias, motoristas e transportadoras, depósitos para armazenagem de estoques dos lojistas e hotel.

O empreendimento está localizado no coração do bairro Messejana, próximo à Igreja Matriz, com fácil acesso pela BR-116, BR-222 e CE-040. Também fica próximo das cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Estrutura

“Temos a melhor estrutura, unindo conforto, modernidade e qualidade, a melhor localização, onde receberemos as excursões de moda vindas de todo o país, e uma administração parceira do lojista, que vai ajudá-lo a vender mais. Messejana é o mais novo polo de moda do estado”, comenta Magna Medeiros, coordenadora de marketing do Shopping Giga Mall.

Todas as lojas já são entregues prontas: piso em cerâmica, paredes em drywall e porta metálica de enrolar automática, bastando ao lojista fazer a decoração interna e expor sua grade de produtos para começar a vender.

A infraestrutura para os clientes também foi pensada para quem busca fazer compras em grupo, com estacionamento exclusivo para ônibus rodoviários. O Shopping Giga Mall conta ainda com um espaço para despacho de encomendas, permitindo mais conforto e praticidade na hora de adquirir produtos.

Regis Tavares, superintendente do Shopping Giga Mall, explica o motivo da escolha do bairro: “Messejana é um bairro que vem crescendo e se destacando no comércio, com muitas oportunidades de crescimento no setor da moda em Fortaleza, otimizadas pelo fácil acesso pelas principais rodovias do estado”, afirma. “Além da moda, temos lojas de serviços, utilidades, acessórios e uma ampla área empresarial com salas comerciais para atender a demanda da Grande Messejana e região”, comenta.

Serviço

Shopping Giga Mall

Horário de atendimento comercial: de segunda-feira a sábado, das 8h às 18h, e domingos e feriados com agendamentos

Contato: (85) 2525-2100 (Fixo e WhatsApp)

Site: https://www.gigamall.com.br

Instagram: @gigamallmessejana

