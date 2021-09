Lotofácil da Independência: quanto rende o prêmio na poupança e outros investimentos?

O sorteio da Lotofácil da Independência está previsto para acontecer no próximo sábado (11), às 20h, com prêmio estimado de R$ 150 milhões. De acordo com a Caixa Econômica, este é o maior valor pago da modalidade do concurso.

As apostas podem ser realizadas até as 19h do dia do sorteio, que terá transmissão online. Em 2020, o valor chegou a R$ 124,9 milhões e teve 50 ganhadores de 17 estados.

O valor do prêmio pode ainda ser multiplicado com aplicações de investimento ou mesmo deixando na poupança. Em um mês, por exemplo, o retorno na poupança é de mais de R$ 450 mil.

Já com a aplicação no Tesouro Selic, considerando a taxa básica de juros a 5,25%, o retorno chega a R$ 640,9 mil em um mês.

As simulações realizadas pelo analista de soluções financeiras da Ativa Investimentos, Rodrigo Beresca, mostram que a rentabilidade pode chegar a mais de R$ 9,8 milhões em 12 meses.

Veja outras simulações

Rendimento Em 12 meses Em 1 mês Poupança R$ 5.512.500,00 R$ 451.814,34 Tesouro Selic R$ 7.875.000,00 R$ 640.969,16 CDB 120% CDI R$ 9.450.000,00 R$ 765.636,11 LCI/LCA a 100% do CDI R$ 9.843.750,00 R$ 796.626,44

*Fonte: Rodrigo Bescara, da Ativa Investimentos

Qual devo escolher?

Conforme o analista, para saber qual ativo escolher, é preciso saber para o quê o dinheiro será utilizado e quando será o resgate: curto, médio ou longo prazo. A carteira de investimento pode ainda contar com o suporte de um profissional capacitado e especialista no assunto.

"No mercado financeiro, temos diversas opções e possibilidades de aplicações. Cada investidor deve conhecer seu perfil, se é uma pessoa mais conservadora que não tá favorável a oscilações ou se está disposto a correr riscos", pontua Beresca.

A poupança, por exemplo, costuma ser mais conservadora, embora tenha a menor rentabilidade. Além disso, é isenta do Imposto de Renda.

Rodrigo Beresca analista de soluções financeiras "Existe a possibilidade do investidor fazer aplicações em ativos que tragam uma renda mensal, como fundos imobiliários, ou até mesmo pré-fixados que pagam cupons de juros".

Outra opção vantajosa é a LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e a LCA (Letra de Crédito do Agronegócio), tambéme com rentabilidade superior à poupança.

Também de renda fixa, os Certificados de Depósito Bancário (CDB) são outra opção para o ganhador, que assim como a LCI/LCA rende a partir da taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

Como apostar

As apostas podem ser realizadas em volantes específicos da Lotofácil da Independência, disponíveis nas lotéricas de todo o país. Ou ainda no site ou aplicativo da Caixa.

O aplicativo das Loterias Caixa está disponível tanto para iOS quanto para Android.

Faça o download do app "Loterias CAIXA" na loja de aplicativos

Faça o login, e caso não tenha faça um cadastro

Na página inicial, vai aparecer as apostas disponíveis. Vá na desejada e clique em "Aposte"

Selecione os números das dezenas escolhidas ou complete com números aleatórios

Clique em "Adicionar ao carrinho de apostas". O valor mínimo de compras no aplicativo é de R$ 30.

Vá em "Carrinho de apostas" e clique em "Avançar para forma de pagamento"

Informe os dados do cartão de crédito e clique em "Apostar e autorizar cobrança"

Caso a transação tenha sido confirmada, aparacerá na tela "Parabéns! Suas apostas foram realizadas com sucesso".



A aposta custa R$ 2,50 e o apostador deve escolher entre 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante.

No site, ainda é possível adquirir um combo especial com 12 apostas para o concurso ou para outras modalidades.

Como funciona

Com o concurso, os outros sorteios da Lotofácil foram suspensos até o dia 11 de setembro e, assim como nas demais modalidades especiais, o prêmio não acumula.

Caso não haja apostas premiadas com 15 números, o valor será dividido entre aqueles que acertarem 14 números e assim sucessivamente.