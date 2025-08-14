Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa previstos para esta quinta-feira (14/08)
Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 47 milhões o mais alto deles
Jogadores interessados em apostar nas Loterias Caixa têm diversas opções de concurso para tentar a sorte e quem sabe ficar rico nesta quinta-feira (14).
São sorteadas nesta noite cinco loterias:
- Lotofácil;
- Quina;
- Timemania;
- Mega Sena;
- Dia de Sorte.
Os valores dos prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados, mas o maior é o que pode ser pago pela Mega-Sena, que sorteia R$ 47 milhões.
Para auxiliar os jogadores a organizarem suas apostas, o Diário do Nordeste elaborou um guia com as loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira abaixo!
Loterias com sorteio nesta quinta (14/08)
Mega Sena 2901: Prêmio de R$ 47 milhões
A Mega-Sena está acumulada e pode pagar um prêmio estimado em R$ 47 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. Caso o jogador indique corretamente quatro ou cinco números, ainda pode levar prêmios menores.
Como jogar na Mega-Sena: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 20 números, aumentando suas chances e o valor da aposta.
Lotofácil 3469: Prêmio de R$ 1,8 milhão
Com valor estimado em R$ 1,8 milhão, a Lotofácil pode premiar nesta quinta quem acertar as 15 dezenas sorteadas. Também é possível ganhar valores menores se o apostador indicar corretamente 11, 12, 13 ou 14 números.
Como jogar na Lotofácil: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.
Quina 6800: Prêmio de R$ 3 milhões
Acumulada, a Quina pode pagar um prêmio estimado em R$ 3 milhões para indicar quem corretamente os cinco números sorteados. Há também prêmios para quem acertar 2, 3 ou 4 dezenas.
Como jogar na Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 números na mesma cartela.
Veja também
Timemania 6800: Prêmio de R$ 15,5 milhões
O sorteio da Timemania pode pagar um prêmio de cerca de R$ 15,5 milhões. Para faturar o prêmio máximo, que está acumulado, é preciso acertar as sete dezenas sorteadas. Também há prêmios para quem acertar de 3 a 6 números, além do Time do Coração.
Como jogar na Timemania: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.
Dia de Sorte 1102: Prêmio de R$ 150 mil
O Dia de Sorte sorteia o valor estimado em R$ 150 mil nesta noite. Você pode ganhar o prêmio principal se acertar as sete dezenas, ou prêmios menores ao acertar 4, 5 ou 6 números e o Mês de Sorte.
Como jogar na Dia de Sorte: a aposta mínima custa R$ 2,50. Você escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.
Como e onde apostar nas loterias de hoje?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: Faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: Faça sua aposta de forma online.
- Internet Banking da Caixa: Opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.