Logística e governança serão cruciais para alavancar a indústria do hidrogênio verde no Ceará

A logística e uma governança sólida serão cruciais para o desenvolvimento da indústria do hidrogênio verde (H2V) no Ceará, conforme avalia o presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S/A), Hugo Figueirêdo. O tema foi discutido durante a Expolog – Feira Internacional de Logística, nessa quarta-feira (22), no Centro de Eventos, em Fortaleza.

Veja também

Para Figueirêdo, esses dois pontos ajudarão no processo de transição energética justa e avançar com a construção da consolidação de um hub de H2V. “Para isso, é preciso fortalecer e aproveitar o que temos de logística, seja porto, rodovia, ferrovia, aeroporto”, enumerou, destacando a importância dessa integração para uma participação de forma mais competitiva.

"Para que a gente possa fazer essa nova energia renovável participar dessa energia renovada, precisamos ter uma governança muito forte, porque, na verdade, nós estamos criando é uma nova cadeia produtiva de hidrogênio verde, baseado em energias renováveis", observou.

Figueirêdo destacou, ainda, a participação da academia nesse processo de inovação, além do setor público e privado.

Veja também

Avanço econômico e industrial

O presidente da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE), Eduardo Neves, acrescentou sobre a importância do desenvolvimento da cadeia logística para o avanço econômico e industrial.

“Os projetos dentro da ZPE são transformadores. Vamos discutir sobre como transformar a economia estadual com o hidrogênio verde, as termelétricas, a questão das refinarias. Tudo isso envolve logística”, apontou.

“Quando a gente fala de exportação, o principal canal é o marítimo, mas também a via aérea, rodoviária ou ferroviária, dependendo da necessidade do modal de carga, então, tudo está intrinsecamente ligado”, frisou.