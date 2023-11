Expolog 2023 discute logística e transição energética no Centro de Eventos do Ceará

Um dos mais renomados eventos de logística do Brasil, com expressiva representatividade internacional, a Expolog – Feira Internacional de Logística vai reunir, nos dias 22 e 23 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará, centenas de empresários e empreendedores do setor logístico. Em sua 18ª edição, a feira traz à luz o tema "Governança e Logística para a Transição Energética". As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do site https://feiraexpolog.com.br/.

“A Expolog traz temas de grande relevância para o setor, que fazem as empresas repensarem [a logística] de maneira mais sustentável”, destaca Marcelo de Holanda Maranhão, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística no Estado do Ceará (SETCARCE). O evento promete estabelecer um marco de importância global ao explorar as conexões cruciais entre eficiência logística e a migração para fontes de energia mais sustentáveis.

Para abrir o evento, haverá uma palestra magna com o empreendedor, escritor, educador, investidor, conferencista, apresentador de TV e podcaster João Kepler, reconhecido publicamente como autoridade e influenciador em Nova Economia e Startups.

Além da feira, a programação completa contará com rodadas de negócios, reuniões setoriais e visitas técnicas aos Portos do Pecém e Mucuripe. O evento contará com a participação de representantes do governo do Panamá, que possuem interesse em fazer negócios com o Brasil a partir do Ceará e do Norte/Nordeste do Brasil. Vários portos nordestinos como Pecém, Itaqui, Suape, Companhia Docas do Estado da Bahia (CODEBA) e Companhia Docas do Ceará estarão presentes como expositores.

Um dos destaques desta edição é o 18º Seminário Internacional de Logística, que irá proporcionar uma plataforma para a discussão de tendências emergentes, desafios e oportunidades no cenário logístico mundial. Além disso, o 4º Seminário Logística no Agronegócio integrará o programa, enriquecendo a perspectiva com insights sobre as inovações logísticas que estão reformulando o campo do agronegócio.

Expectativas e novidades desta edição

A edição de 2023 da Expolog espera um aumento de 20% nas negociações iniciadas durante o evento em relação a 2022, ultrapassando a marca de R$ 11 milhões em transações comerciais. Com um aumento projetado de 25% no número de inscrições, a organização enxerga um crescente interesse global na interseção entre logística e transição energética.

“Um evento de grande porte já responde por meio dos parceiros, troca de conhecimentos, experiências que fazem com que, a cada ano, empresários tenham essa troca, gerando ainda mais investimentos para um evento que chega a ter uma escala global”, comenta Marcelo Maranhão.

Para Enid Câmara, realizadora da Expolog, a edição deste ano está pronta para estabelecer novos parâmetros, definindo vínculos entre eficiência logística e sustentabilidade energética. “Este evento continuará sendo um farol de inovação e colaboração, oferecendo oportunidades inestimáveis para empresas e profissionais se destacarem em um mundo em constante evolução”.

Uma das grandes novidades da edição 2023 é o Hackathon, uma espécie de competição voltada para dar visibilidade aos jovens e apresentar soluções para os desafios propostos em relação ao agronegócio e a logística. “É um espaço que tem o objetivo de desenvolver soluções tecnológicas e empresariais que atendam a um fim específico. Durante dois dias de muito aprendizado, o público vai conhecer uma maratona tecnológica que traz à tona o talento, inovação e as oportunidades que a logística na região Norte e Nordeste tem a oferecer”, projeta Marcelo Maranhão.

Sobre a Expolog

A Expolog é um evento realizado pela Prática Eventos, com promoção do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Estado do Ceará (SETCARCE), Diário do Nordeste e Instituto Future de Juventude, Promoção, Turismo, Cultura e Desenvolvimento Sustentável e correalização da Câmara Brasil Portugal no Ceará (CBP/CE).

Serviço

18ª EXPOLOG – Feira Internacional de Logística

Data: 22 e 23 de novembro de 2023

Local: Centro de Eventos do Ceará

Mais informações em https://feiraexpolog.com.br/



Gratuito

Contato: (85) 99966-0352