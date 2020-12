Lista: os carros que mais valorizaram e desvalorizaram em 2020

A indústria automobilística foi uma das atividades com graves efeitos em decorrência da pandemia. Com a queda de faturamento, as montadoras realizaram agressivas campanhas de vendas, provocando fenômenos atípicos no mercado.

Segundo acompanhamento da Kelley Blue Book Brasil, empresa especializada em pesquisa de preços de carros novos e usados, existe um fenômeno elástico entre os fortes aumentos de preços de carros 0 km em 2020 e a consequente valorização de modelos seminovos, sobretudo os de ano modelo mais recente.

Tendo isso em vista, os modelos menos desvalorizados acabam se confundindo com os mais valorizados. O Toyota RAV-4 2020 seminovo, por exemplo, é vendido em dezembro com média de 12,47% de valorização em relação ao preço 0 km de janeiro. Ou seja: ele é vendido seminovo, em média, mais caro do que seu preço original 0 km do começo do ano.

Segundo a empresa, isso ocorre principalmente com modelos premium importados. Veja a lista.

10 carros que mais valorizaram em 2020

Toyota RAV-4 (12,47%) Mercedes-AMG GT (8,52%) BMW M2 (7,38%) Mercedes-AMG G 63 (7,23%) Mercedes-Benz GLE (6,58%) Volkswagen Tiguan Allspace (6,16%) Mercedes-Benz Classe A Sedan (5,95%) Mercedes-AMG C 63 (5,49%) Audi Q3 (3,37%) Land Rover Range Rover Vogue (2,70%)



Na ponta oposta, Kelley Blue Book indica que os 10 carros que mais desvalorizaram também são quase todos pertencentes as marcas premium. O destaque negativo fica por conta do Jaguar XF, revendido em média com 24,6% de desvalorização em comparação com seu preço 0 km de janeiro.

10 carros que mais desvalorizaram em 2020

Jaguar XF (-24,60%) Fiat Weekend (-23,74%) Audi A6 (-21,16%) Citroën C4 Lounge (-20,88%) Suzuki Jimny Sierra (-20,29%) Audi A3 Sedan (-19,32%) Mercedes-AMG CLA 45 (-18,50%) Mercedes-Benz Classe S (-16,47%) Mercedes-Benz Classe E (-16,19%) BMW Série 7 (-15,99%)

















