Licença ambiental para construção de usina de dessalinização é aprovada pela Semace

O Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) aprovou, na tarde desta quarta-feira (8), a licença ambiental do projeto de construção de uma usina de dessalinização, a Dessal do Ceará, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Foram 22 votos a favor e duas abstenções.

Idealizada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), a usina deve ter capacidade de produção de água de 1 m³ por segundo. Será captada água do mar a uma distância de 2,5 mil metros da costa e 14 metros de profundidade.

O projeto será executado em Parceria Público-Privada (PPP) com a empresa Águas de Fortaleza. O investimento é estimado em R$ 518, 6 milhões.

A licença ambiental do projeto começou a ser discutida em outras reuniões do Coema. As únicas abstenções foram dos representantes da Cagece, por conflito de interesse, e do Ministério Público, que destacou a necessidade de novos estudos sobre o impacto da usina ao Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio e à fauna marinha.

Usina de dessalinização

A usina deve ser instalada no quadrilátero formado pelas avenidas Clóvis Arrais Maia e César Cals com as ruas Doutor Antônio Carneiro e Visconde de Cairu.

O projeto é objeto de impasse entre a Cagece e a Anatel, já que empresas que telecomunicações afirmam que há chances de impactos no hub de cabos de fibra óptica, cujo funcionamento leva conectividade para a África, Europa, América do Norte, América Central e América do Sul.