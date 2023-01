Le’Loyn Parfums inaugura loja em Fortaleza com até 50% de descontos

Em ritmo de crescimento acelerado, a Le’Loyn Parfums, referência no mercado de perfumes, inaugura nova loja em Fortaleza, no shopping RioMar Kennedy. A perfumaria traz a proposta exclusiva de oferecer perfumes de alto padrão com um amplo catálogo de marcas internacionais como principal atrativo. A inauguração da nova loja acontece no próximo dia 13.

Com filiais em diversos pontos da cidade, as demais unidades do empreendimento estão localizadas nos shoppings Via Sul, Iguatemi Bosque e no bairro Dionísio Torres. O alto ritmo de expansão da marca é resposta à grande demanda por fragrâncias importadas no Ceará e ao desejo de democratizar o uso de marcas de alta padrão, possibilitando que mais pessoas tenham acesso às melhores fragrâncias internacionais.

A empresa é responsável pela geração de empregos nas áreas de vendas de perfumes, maquiagens e tratamentos, com a contratação de consultoras de vendas próprias, telemarketing, desenvolvedores web, logística, gráfica, propagandistas, digitais influencers, entre outras funções.

No acervo da loja estão presentes marcas de alto luxo, como Creed, Amouage, Xerjoff, Etros, Loweve e Hermés, além das renomadas Sisley, Shiseido, Mont Blanc, Bvlgari, Prada, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Givenchy, Kenzo, Versace, Azzaro, Ralph Lauren, Calvin Klein, Hugo Boss, Carolina Herrera, Dolce&Gabanna, Lâncome, Issey Miyake e outras. Um dos diferenciais da marca é o formato ‘compre e ganhe’ em marcas selecionadas – na compra de um perfume, o cliente ganha um presente assinado pela grife do produto escolhido. A perfumaria ainda oferece pagamento parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito.

Além das lojas físicas, os clientes interessados em adquirir os produtos podem entrar em contato com a loja através do WhatsApp e do Instagram @leloynparfums. Consultoras especialistas em perfumaria de luxo realizam o atendimento nas plataformas, garantindo a melhor experiência ao cliente. Além disso, a Le’Loyn conta com loja on-line.

Confira a lista com algumas das ofertas disponíveis na Le’Loyn:

Rue Pergolese Bullit Eau de Toilette Masculino 100 ml – De R$ 149,90 por R$ 69,90

Jaguar Classic Red Eau de Toilette Masculino 100 ml – De R$ 349,00 por R$ 189,00

Lacoste L. 12. 12 French Panache Eau de Toilette Fem. 90 ml – De R$ 499,00 por R$ 319,00

Dolce&Gabbana Body Spray Light Blue Eau de Toilette 125 ml – De R$ 249,00 por R$ 159,00

Antonio Banderas The Diavolo Eau de Toilette Masculino 100 ml – De R$ 219,00 por R$ 129,00

Paco Rabanne Invictus Legend Edp 50 ml – De R$ 479,00 por R$ 319,00

Mercedes Benz Man Edt 200 ml – De R$ 661,00 por R$ 529,00

Mercedes Benz Woman Pop Edition Edp 60 ml – De R$ 479,00 por R$ 319,00

Animale For Men Body Spray 200 ml – De R$ 87,00 por R$ 69,00

Dkny Women Eau De Toilette Feminino 30 ml – De R$ 239,00 por R$ 199,00

Sobre a Le’Loyn Parfums

A Le´Loyn Parfums chegou ao mercado cearense em 2020, trazendo produtos premium do mercado da perfumaria. É considerada a maior perfumaria seletiva do Ceará, com marcas como Creed e Amouage no catálogo, além da italiana Xerjoff com exclusividade.

Serviço

Le’Loyn Parfums

Maison (Rua Leonardo Mota, 2450 – Dionísio Torres)

Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz)

Shopping Via Sul (Av. Washington Soares, 4335 – Lagoa Sapiranga)

Shopping RioMar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy)

Instagram: @leloynparfums -

WhatsApp: (85) 98609.8272