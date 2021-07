Leilão de carros em Fortaleza terá Hilux e HB20; veja como participar

Veículos como o Toyota Hilux 19/20 e o Hyundai HB20 Sedan 20/20 poderão ser adquiridos por um valor de até 63% da tabela Fipe em leilão que será realizado em Fortaleza nesta sexta-feira (30). A venda será promovida pela organizadora de leilões extrajudiciais de veículos Copart.

Os veículos, armazenados no pátio de Fortaleza, estarão divididos em 78 lotes. O Toyota Hilux 19/20, por exemplo, terá lance inicial de R$ 185 mil, sendo que o valor de mercado é R$ 225 mil. O carro poderá, portanto, ser adquirido por até 82% do valor de mercado.

Outra oportunidade no leilão em Fortaleza é o Hyundai HB20 20/20, cujo valor de mercado é R$ 60 mil e no leilão o valor inicial será de R$ 38 mil (63% da tabela Fipe).

Outros leilões serão realizados em outras partes do País. Também na sexta, Betim (MG) terá veículos a serem leiloados em 77 lotes que podem ser adquiridos por até 22% da tabela Fipe.

Os eventos podem ser acompanhados por residentes em qualquer região do País, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados.

Como participar

As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão. Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta fazer o cadastro no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.