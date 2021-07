Venda de carros no Ceará salta mais de 50% no 1º semestre de 2021; veja mais vendidos

Com a retomada das atividades econômicas no Ceará após a segunda onda de Covid-19, o número de veículos vendidos, considerando de segmento de auto e comercial leve, chegou a 22.198 no primeiro semestre de 2021, crescimento superior a 50% em comparação a igual período do ano passado (14.732).

Considerando os meses de maio e junho, houve uma retração de apenas 7% no número de vendas de auto e comercial leve. Durante o sexto mês do ano foram registrados 4.076 emplacamentos contra 4.385 do mês anterior. Os números são menores do que o apurado em abril, que teve mais de 5.200 unidades.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (6) pela Federação Nacional de Veículos Automotores (Fenabrave).

Outros segmentos

Considerando o resultado acumulado do segmento que reúne caminhões e ônibus, o número contabilizado foi 31,4% maior do que o de 2020, sendo 1.169.

No entanto, o cenário é de queda de 21% considerando o período de maio e junho, sendo registrados 307 e 241 emplacamentos, respectivamente. Disputa HB20 x Ônix