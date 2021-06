HB20 assume liderança na venda de carros de passeio no Brasil

O Hyundai HB20 assumiu a liderança entre os carros de passeio mais vendidos no Brasil. Foram 40.718 veículos comercializados entre 1º de janeiro e 15 de junho deste ano.

Dessa forma, o Chevrolet Onix, que há quase seis anos estava no topo, ficou com o 2º lugar, com 40.037 unidades no mesmo período.

Obtido a partir do acumulado de vendas neste ano, o resultado é inédito para as duas montadoras. É a primeira vez que o Onix perde o posto de líder, desde novembro de 2015, e que o HB20 ultrapassa a rival.

Completam a lista dos veículos de passeio mais vendidos até o dia 15 de junho, Jeep Renegade (37.789 unidades), Fiat Argo (35.183) e Volkswagen Gol (34.665).

Já entre os carros comerciais, a Fiat Strada lidera o ranking com 55.913 vendas em 2021.