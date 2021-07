GP/Leilão Fortaleza Quarter Horse Show acontece em setembro no Jockey Club Cearense

O calendário oficial de eventos da criação Quarto de Milha - União Nordeste - Destaque Nacional está marcado para o período de 17 a 19 de setembro próximo, no Jockey Club Cearense. Criadores e proprietários desta campeã raça equina acompanham os trabalhos de suas equipes, do médico veterinário ao cavalariço, envidando cuidados especiais.

Está será a 12ª Edição do GP/Leilão Fortaleza Quarter Horse Show no Jockey Club Cearense . Os principais criadores de Quarto de Milha do Nordeste estarão presentes com suas jovens estrelas, potros e potrancas, filhos de consagrados campeões. Teremos plantéis inscritos nas provas do GP e selecionados lotes ofertados no Leilão.

A criação da campeã Fazenda Haras Claro será um dos destaques neste tradicional evento, marcante na equinocultura quartista do País.

Quanto às premiações, os vencedores receberão um carro zero Km e uma moto zero Km. Os organizadores destacam que, nas programações, são respeitadas as normas sanitárias, sem aglomeração de público.

