Jornalista do SVM, Victor Ximenes recebe homenagem do Conselho Regional de Economia do Ceará

Visando destacar o papel que exercem na sociedade, o Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE) homenageou, na noite desta quarta-feira (25), profissionais economistas e de comunicação pelo Dia do Economista. A sessão solene aconteceu na Assembleia Legislativa do Ceará, de forma virtual.

Os economistas homenageados foram Osvaldo Araújo, Carlos Prado, Darla Lopes e Izabel Christina de Carvalho. Entre os integrantes da imprensa, Victor Ximenes, editor de Negócios do Sistema Verdes Mares, foi lembrado na categoria Mídia Digital.

"É um evento importante em razão de podermos conferir o reconhecimento devido àqueles profissionais que, dentro de suas atuações específicas, contribuem para a disseminação da informação relacionada às questões econômicas de forma responsável e comprometida", destacou Ricardo Coimbra, presidente do Corecon-CE.

Legenda: Jornalista Victor Ximenes, editor de Negócios do Sistema Verdes Mares, durante a homenagem, que aconteceu de forma remota Foto: Divulgação/Corecon Ceará

Para Victor, a homenagem é um reconhecimento que aponta que a cobertura econômica do Sistema Verdes Mares está no caminho certo.

"Nos dá ainda mais ânimo para encararmos os desafios que temos pela frente. O cenário econômico, que sempre foi repleto de nuances possíveis à cobertura jornalística, com a pandemia teve isso maximizado, o que demanda dos profissionais da área maior perspicácia no olhar sobre o que ocorre no País e no Ceará", disse Ximenes.

Trajetória

Victor Ximenes é jornalista do Sistema Verdes Mares desde 2008. Foi repórter de economia do Diário do Nordeste, editor de conteúdo digital da Rádio Verdes Mares, editor de mídias sociais do Diário do Nordeste e editor de capa digital do jornal - período em que também foi editorialista do Diário do Nordeste impresso.

Passou também pela edição de capa do jornal impresso e, atualmente, é editor do Núcleo de Negócios do Sistema Verdes Mares e colunista de economia.