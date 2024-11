INSS paga em novembro parcela única do décimo terceiro para novos beneficiários; veja datas

O 13º salário dos novos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que obtiveram direito à aposentadoria, à pensão ou ao auxílio a partir de junho deste ano, será pago em uma parcela única neste mês. Os demais segurados já receberam a primeira parcela, entre abril e maio deste ano.

Quando acontece o pagamento para os novatos? Os depósitos estão previstos para serem feito a partir do dia 25 de novembro, seguindo até 6 de dezembro.

O cronograma de pagamento do INSS prioriza os beneficiários que recebem até um salário mínimo (R$ 1.412). Eles recebem a quantia nos últimos cinco dias úteis do mês vigente e nos cinco primeiros do mês subsequente.

Em seguida, o instituto segue com os pagamentos para os segurados com benefícios de valores mais altos, acima do piso nacional. Eles recebem nos cinco primeiros dias do mês seguinte.

Conforme o jornal Folha de S. Paulo, serão realizados 1,7 milhão de pagamentos de 13º salário em parcela única para mais de 1 milhão de beneficiários, já que algumas pessoas podem ter direito a mais de um benefício. O total pago deve chegar a R$ 1,3 bilhão no período.

A primeira parcela do 13º do INSS para os beneficiários antigos foi paga entre abril e maio, a mais de 33 milhões de pessoas, antecipadamente, como vem ocorrendo desde 2020, início da pandemia de Covid-19.