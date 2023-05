INSS libera carteira virtual para acesso de beneficiários a clube de vantagens

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) liberou nesta segunda-feira (22) uma carteira virtual que garante acesso a diversas vantagens aos beneficiários.

A carteira virtual do beneficiário permite que aposentados, pensionistas e beneficiários do auxílio do INSS tenham descontos em farmácias, cinemas, shows e outros serviços.

A função facilita que o cidadão comprove que é beneficiário. O 'clube de vantagens' é fruto de uma parceria entre Ministério da Previdência, INSS e os bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Segundo o ministro da Previdência Carlos Lupi, pelo menos 19 milhões de pessoas terão acesso aos descontos oferecidos. "Alguns benefícios na área de farmácia têm desconto de até 70%", afirmou.

A Caixa e o Banco do Brasil devem disponibilizar páginas em seus sites oficiais para que aposentados e pensionistas vejam quais benefícios têm direito.

Como acessar cartão

O cartão virtual estará disponível no aplicativo 'Meu INSS'. A carteira traz a identificação do usuário, com foto, CPF e número de benefício.

Cada cartão terá um QR Code para consulta dos dados atualizados, que deve mudar mês a mês. Veja como emitir a carteira do beneficiário:

Acesse o aplicativo Meu INSS; Na página inicial do aplicativo, clique no item ‘carteira do beneficiário’; Selecione uma foto para a carteira do beneficiário; Clique no quadrado informando que está ‘ciente que ao apresentar a carteira os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code’; em seguida, clique em ‘continuar'; Acesse a carteira do beneficiário.

Legenda: Carteira virtual deve ser emitida no aplicativo Meu INSS Foto: Divulgação/INSS