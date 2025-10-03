Inscrições para o Siará Tech Summit 2025 e Feira do Empreendedor estão abertas
O Centro de Eventos deve receber cerca de 60 mil visitantes durante os três dias de evento
O Siará Tech Summit 2025 e a Feira do Empreendedor do Sebrae/CE estão com inscrições gratuitas abertas. Os eventos acontecem simultaneamente no Centro de Eventos do Ceará entre os próximos dias 8 e 10 de outubro.
A estrutura deve receber cerca de 60 mil visitantes durante os três dias. Estarão no evento empreendedores, startups, investidores, empresas, universidades e especialistas de diversas áreas.
"Além de reunir milhares de participantes, a iniciativa movimenta diversos setores da economia local, como hotelaria, transporte, gastronomia, comércio e serviços, projetando Fortaleza no calendário nacional como polo de negócios, inovação e tecnologia", informa o Sebrae/CE.
Feira do Empreendedor
A Feira do Empreendedor é promovida pelo Sebrae/CE para "apoiar a criação de novos negócios, estimular a expansão das empresas já existentes e difundir a cultura empreendedora".
Entre os confirmados na Feira estão:
- Luis Justo, CEO da Rock World (Rock in Rio e The Town), eleito pela Bloomberg como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina;
- Martha Gabriel, futurista, autora e referência internacional em inovação e negócios;
- João Branco, Top 10 CMO do Brasil (Forbes), especialista em marcas e propósito;
- Giuliana Morrone, jornalista e referência no debate sobre ESG;
- Nega Lora, referência em autoestima e empoderamento feminino;
- Nath Finanças, influenciadora em educação financeira;
- Raí, ex-jogador e líder em projetos sociais, trazendo reflexões sobre liderança e gestão;
- Murilo Rosa, ator e comunicador com trajetória no cinema, teatro e televisão.
Siará Tech Summit: maior evento de inovação do NE
Reunindo startups, universidades, aceleradoras, investidores, empresas e órgãos públicos, o Siará Tech Summit apresenta debates de tendências globais e apresenta soluções tecnológicas aplicáveis ao mercado. Na programação, haverá pitchs de startups, hackathons, mentorias, lançamentos de produtos, painéis temáticos e debates sobre disrupção digital.
Palestrantes:
- Allan Costa, cofundador da Curitiba Angels e da AAA Inovação, referência em liderança e transformação de negócios;
- Dado Schneider, um dos palestrantes mais requisitados do Brasil em cultura organizacional, marketing e futuro do trabalho;
- Daniela Klaiman, futurista e CEO da FutureFuture, especialista em comportamento do consumidor e inovação;
- Flávio Muniz, referência nacional em marketing digital e redes sociais;
- Lala Deheinzelin, futurista e especialista em novas economias e sustentabilidade
Serviço
Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit
- Data: 8 a 10 de outubro
- Hora: 14h às 22h
- Local: Centro de Eventos do Ceará – Av. Washington Soares, 999 – Edson Queiroz, Fortaleza
- Inscrições: https://sebraeceara.com.br/